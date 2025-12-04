Во Львове смертельно ранили ножом военного ТЦК. Нападавшего задержали

Место происшествия (Фото: Львовская областная прокуратура)

В среду, 3 декабря, во Львове во время проверки документов местный житель напал на двух сотрудников Галицко-Франковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки – один из них скончался в больнице. Об этом сообщили оперативное командование "Запад" и Офис генерального прокурора.

По данным ОК "Запад", львовянин нанес ножевой удар в паховую область военнослужащего Юрия Бондаренко, повредив аорту, что повлекло массивное внутреннее кровотечение. Он также нанес удар в голову старшему солдату Василию Малюку, после чего нападавший скрылся.

В прокуратуре утверждают, что нападавший также применил против военных газовый баллончик.

Бондаренко доставили в больницу, где команда хирургов пыталась спасти его жизнь. Несмотря на усилия медиков, в результате критической кровопотери он умер.

В ОК "Запад" отметили, что мужчина был участником боевых действий и продолжал служить в ТЦК.

В ОГП уточнили, что правоохранители задержали предполагаемого нападавшего. Им оказался 30-летний житель Львова. На месте происшествия изъят нож.

По данным Львовской областной прокуратуры, нападение произошло на перекрестке улиц Ефремова и Японская.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, причиненном в связи с исполнением служебных обязанностей, повлекшем смерть потерпевшего.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: Львовская областная прокуратура

