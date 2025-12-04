Во Львове смертельно ранили ножом военного ТЦК. Нападавшего задержали
В среду, 3 декабря, во Львове во время проверки документов местный житель напал на двух сотрудников Галицко-Франковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки – один из них скончался в больнице. Об этом сообщили оперативное командование "Запад" и Офис генерального прокурора.
По данным ОК "Запад", львовянин нанес ножевой удар в паховую область военнослужащего Юрия Бондаренко, повредив аорту, что повлекло массивное внутреннее кровотечение. Он также нанес удар в голову старшему солдату Василию Малюку, после чего нападавший скрылся.
В прокуратуре утверждают, что нападавший также применил против военных газовый баллончик.
Бондаренко доставили в больницу, где команда хирургов пыталась спасти его жизнь. Несмотря на усилия медиков, в результате критической кровопотери он умер.
В ОК "Запад" отметили, что мужчина был участником боевых действий и продолжал служить в ТЦК.
В ОГП уточнили, что правоохранители задержали предполагаемого нападавшего. Им оказался 30-летний житель Львова. На месте происшествия изъят нож.
По данным Львовской областной прокуратуры, нападение произошло на перекрестке улиц Ефремова и Японская.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, причиненном в связи с исполнением служебных обязанностей, повлекшем смерть потерпевшего.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
- 17 сентября 2025 года в Одессе мужчина напал с ножом на военного ТЦК и сбежал.
- 2 октября в Кривом Роге мужчина ранил ножом двух военных ТЦК, их госпитализировали.
Комментарии (0)