Во Львовской области на работника ТЦК напал мужчина с топором: его задержали, фото
Лицо, подозреваемое в нападении (Фото: ГУ Нацполиции во Львовской области)

В Стрые, Львовской области, мужчина ранил киркой военнослужащего местного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Нападавшего задержали, рассказали в полиции Львовской области и областной прокуратуре.

Правоохранители сообщили, что инцидент произошел 9 декабря около 19:30 – их известили медики Стрыйской центральной районной больницы, куда доставили военного с убойной раной грудной клетки.

По информации правоохранителей, в тот вечер военнослужащие ТЦК вместе с полицейскими проводили мероприятия по оповещению населения по мобилизации. Во время проверки документов 52-летний местный житель отказался их предоставить и начал убегать на велосипеде.

Когда военнослужащий его догнал, мужчина вытащил кирку, размахнулся и ударил военного в бок. После этого он выбросил орудие нападения и убежал, но мужчину удалось оперативно задержать.

Следователи начали уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении должностного лица. Задержанному может грозить ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вероятный нападающий (Фото: ГУ Нацполиции во Львовской области)
Вероятное оружие (Фото: ГУ Нацполиции во Львовской области)
  • Это не первое нападение на работника ТЦК во Львове. 3 декабря во время проверки документов местный житель напал на двух работников Галицко-Франковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки – один из них умер в больнице. 5 декабря его задержали.
