Во Львове арестовали подозреваемого в убийстве военного ТЦК
Франковский районный суд Львова арестовал подозреваемого в убийстве 37-летнего военнослужащего территориального центра комплектования и соцподдержки, ветерана Юрия Бондаренко. Об этом сообщает Суспильне из зала суда.
30-летнему подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток – до 30 января 2026 года.
О такой мере пресечения ходатайствовала прокуратура, а сторона защиты просила круглосуточный домашний арест или содержание под стражей с минимальным залогом. Адвокат отмечала, ее подзащитный – ранее не судимый, имеет официальное место жительства (арендует квартиру), образование, но работает неофициально. Также к делу добавили документ, что бабушка подозреваемого имеет тяжелые болезни, и он ее материально обеспечивает.
До начала заседания подозреваемый во время общения с журналистами рассказал, что его остановили для проверки документов.
"Говорю, проверяйте по базе, я не хотел лезть в "Резерв". Вызвал адвоката, ждал адвоката. Приехал бус, открылась дверь и я сразу получил в лицо. Меня запшикали баллончиком. Следующее, что я помню, – это меня четверо или трое работников в форме бьют. Полиция ничего не делает. Следующее, что я помню, – это я открываю дверь домой и потом я пытаюсь смыть слезоточивый газ. Это все, что я помню с того вечера", – утверждает подозреваемый.
Он признал, что найденный на месте преступления нож принадлежит ему, а на вопрос, ударил ли он ножом военного, сказал: "Судя по всему, это так".
- Убийство произошло во Львове 3 декабря. По данным ОК "Запад", львовянин ударил ножом в пах военного ТЦК Юрия Бондаренко, повредив аорту, что повлекло массивное внутреннее кровотечение. Он также нанес удар в голову старшему солдату Василию Малюку, после чего скрылся. В прокуратуре утверждают, что нападавший также применил против военных газовый баллончик.
- Погибший был уроженцем Харькова, ветераном, который принимал участие в АТО. С началом полномасштабной войны он вернулся на фронт. В июне 2025-го из-за серьезного ухудшения состояния здоровья Бондаренко перевели в тыл – в Галицко-Франковский ТЦК.
