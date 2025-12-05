Во Львове арестовали подозреваемого в убийстве военного ТЦК

Подозреваемый (Фото: Суспільне Львів / Елисавета Силаева)

Франковский районный суд Львова арестовал подозреваемого в убийстве 37-летнего военнослужащего территориального центра комплектования и соцподдержки, ветерана Юрия Бондаренко. Об этом сообщает Суспильне из зала суда.

30-летнему подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток – до 30 января 2026 года.

О такой мере пресечения ходатайствовала прокуратура, а сторона защиты просила круглосуточный домашний арест или содержание под стражей с минимальным залогом. Адвокат отмечала, ее подзащитный – ранее не судимый, имеет официальное место жительства (арендует квартиру), образование, но работает неофициально. Также к делу добавили документ, что бабушка подозреваемого имеет тяжелые болезни, и он ее материально обеспечивает.

До начала заседания подозреваемый во время общения с журналистами рассказал, что его остановили для проверки документов.

"Говорю, проверяйте по базе, я не хотел лезть в "Резерв". Вызвал адвоката, ждал адвоката. Приехал бус, открылась дверь и я сразу получил в лицо. Меня запшикали баллончиком. Следующее, что я помню, – это меня четверо или трое работников в форме бьют. Полиция ничего не делает. Следующее, что я помню, – это я открываю дверь домой и потом я пытаюсь смыть слезоточивый газ. Это все, что я помню с того вечера", – утверждает подозреваемый.

Он признал, что найденный на месте преступления нож принадлежит ему, а на вопрос, ударил ли он ножом военного, сказал: "Судя по всему, это так".