У Львові заарештували підозрюваного у вбивстві військового ТЦК
Франківський районний суд Львова заарештував підозрюваного у вбивстві 37-річного військовослужбовця територіального центру комплектування і соцпідтримки, ветерана Юрія Бондаренка. Про це повідомляє Суспільне із зали суду.
30-річному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу на 60 діб – до 30 січня 2026 року.
Про такий запобіжний захід клопотала прокуратура, а сторона захисту просила цілодобовий домашній арешт або тримання під вартою з мінімальною заставою. Адвокатка наголошувала, її підзахисний – раніше не судимий, має офіційне місце проживання (орендує квартиру), освіту, але працює неофіційно. Також до справи додали документ, що бабуся підозрюваного має тяжкі хвороби, і він її матеріально забезпечує.
До початку засідання підозрюваний під час спілкування з журналістами розповів, що його зупинили для перевірки документів.
"Кажу, перевіряйте по базі, я не хотів лізти в "Резерв". Викликав адвоката, чекав на адвоката. Приїхав бус, відкрились двері і я одразу отримав в лице. Мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам’ятаю, – це мене четверо чи троє працівників у формі б’ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам’ятаю, – це я відкриваю двері додому і потім я намагаюся змити сльозогінний газ. Це все, що я пам’ятаю з того вечора", – стверджує підозрюваний.
Він визнав, що знайдений на місці злочину ніж належить йому, а на запитання, чи він ударив ножем військового, сказав: "Судячи з усього, це так".
- Вбивство сталося у Львові 3 грудня. За даними ОК "Захід", львів’янин вдарив ножем у пах військового ТЦК Юрія Бондаренка, пошкодивши аорту, що спричинило масивну внутрішню кровотечу. Він також завдав удару в голову старшому солдату Василю Малюку, після чого втік. У прокуратурі стверджують, що нападник також застосував проти військових газовий балончик.
- Загиблий був уродженцем Харкова, ветераном, який брав участь в АТО. З початком повномасштабної війни він повернувся на фронт. У червні 2025-го через серйозне погіршення стану здоров'я Бондаренка перевели в тил – у Галицько-Франківський ТЦК.
