У Львові заарештували підозрюваного у вбивстві військового ТЦК

Підозрююваний (Фото: Суспільне Львів / Єлісавета Сілаєва)

Франківський районний суд Львова заарештував підозрюваного у вбивстві 37-річного військовослужбовця територіального центру комплектування і соцпідтримки, ветерана Юрія Бондаренка. Про це повідомляє Суспільне із зали суду.

30-річному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу на 60 діб – до 30 січня 2026 року.

Про такий запобіжний захід клопотала прокуратура, а сторона захисту просила цілодобовий домашній арешт або тримання під вартою з мінімальною заставою. Адвокатка наголошувала, її підзахисний – раніше не судимий, має офіційне місце проживання (орендує квартиру), освіту, але працює неофіційно. Також до справи додали документ, що бабуся підозрюваного має тяжкі хвороби, і він її матеріально забезпечує.

До початку засідання підозрюваний під час спілкування з журналістами розповів, що його зупинили для перевірки документів.

"Кажу, перевіряйте по базі, я не хотів лізти в "Резерв". Викликав адвоката, чекав на адвоката. Приїхав бус, відкрились двері і я одразу отримав в лице. Мене запшикали балончиком. Наступне, що я пам’ятаю, – це мене четверо чи троє працівників у формі б’ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам’ятаю, – це я відкриваю двері додому і потім я намагаюся змити сльозогінний газ. Це все, що я пам’ятаю з того вечора", – стверджує підозрюваний.

Він визнав, що знайдений на місці злочину ніж належить йому, а на запитання, чи він ударив ножем військового, сказав: "Судячи з усього, це так".