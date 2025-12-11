В Одессе, после заявлений об избиении морпеха, областной ТЦК рассказал о служебной проверке

Иллюстративное фото: Одесский областной ТЦК

Одесский областной военкомат проводит служебное расследование насчет данных о противоправных действиях в отношении действующего военнослужащего. Об этом территориальный центр комплектования написал в своих соцсетях.

Ранее общественная организация "Защита государства" утверждала, что в Одессе 4 декабря произошло нападение на матроса 36 бригады морской пехоты, которое якобы совершили сотрудники Приморского районного ТЦК. Областной военкомат указывает, что публикует свой ответ из-за заявления ОО, но не уточняет, какой именно. Также он не пишет, какие именно противоправные действия могли совершить в отношении военного.

Военкомат отмечает, что его руководству известно об инциденте и что его начальник уже назначил служебное расследование, которое продолжается: "Подчеркиваем, что реакция на событие произошла до момента ее огласки в информационном пространстве".

Проверка проводится, чтобы объективно выяснить все обстоятельства, установить реальных участников события и степень их вины, заявили в областном ТЦК, отметив, что оказывают "полное и всестороннее содействие правоохранительным органам для установления истины".

"Позиция руководства однозначна – статус военнослужащего заслуживает наивысшего уважения. Если в ходе следствия будет доказано, что военнослужащие ТЦК превысили свои полномочия или совершили противоправные действия в отношении коллеги-военного, они понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом", – говорится в сообщении.

В военкомате призвали дождаться результатов служебного расследования и официальных выводов правоохранителей.

Вышеупомянутая ОО заявляет, что морпех был защитником Мариуполя и полгода назад вернулся из плена.

LIGA.net обратилась за комментарием к 36 бригаде морской пехоты и опубликует ответ, как только его получит.