З п'яти населених пунктів Запорізької области оголосили обов'язкову евакуацію з дітьми
Координаційний штаб із питань евакуації ухвалив рішення про обовʼязкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з п’яти населених пунктів Запорізької області. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
За його словами, йдеться про 40 дітей із 26 родин у двох громадах. Але самі населені пункти міністр не назвав. Розмістять евакуйовані сім'ї в Черкаській області.
"Обовʼязкова евакуація – завжди важкий крок. Але в умовах постійних обстрілів – це єдиний відповідальний спосіб зберегти життя, насамперед – дітей", – зазначив Кулеба.
Він наголосив, що Мінсоцполітики, Міністерство внутрішніх справ, місцева влада та інші залучені служби забезпечують координацію дій, безпечний маршрут евакуації та необхідну підтримку для кожної родини на всіх етапах.
- 30 грудня 2025 року з 14 прикордонних сіл Чернігівської області оголосили обовʼязкову евакуацію населення. Вона стосується населених пунктів Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської та Городнянської громад.
- 2 січня 2026 року повідомлялося, що з 44 прикордонних населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей планують евакуювати понад 3000 дітей.
Коментарі (0)