З п'яти населених пунктів Запорізької области оголосили обов'язкову евакуацію з дітьми

Евакуація (Ілюстративне фото: ДСНС)

Координаційний штаб із питань евакуації ухвалив рішення про обовʼязкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з п’яти населених пунктів Запорізької області. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, йдеться про 40 дітей із 26 родин у двох громадах. Але самі населені пункти міністр не назвав. Розмістять евакуйовані сім'ї в Черкаській області.

"Обовʼязкова евакуація – завжди важкий крок. Але в умовах постійних обстрілів – це єдиний відповідальний спосіб зберегти життя, насамперед – дітей", – зазначив Кулеба.

Він наголосив, що Мінсоцполітики, Міністерство внутрішніх справ, місцева влада та інші залучені служби забезпечують координацію дій, безпечний маршрут евакуації та необхідну підтримку для кожної родини на всіх етапах.