Из пяти населенных пунктов Запорожской области объявили обязательную эвакуацию с детьми
Координационный штаб по вопросам эвакуации принял решение об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из пяти населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
По его словам, речь идет о 40 детях из 26 семей в двух громадах. Но сами населенные пункты министр не назвал. Разместят эвакуированные семьи в Черкасской области.
"Обязательная эвакуация – всегда тяжелый шаг. Но в условиях постоянных обстрелов – это единственный ответственный способ сохранить жизнь, прежде всего – детей", – отметил Кулеба.
Он отметил, что Минсоцполитики, министерство внутренних дел, местные власти и другие привлеченные службы обеспечивают координацию действий, безопасный маршрут эвакуации и необходимую поддержку для каждой семьи на всех этапах.
- 30 декабря 2025 года из 14 приграничных сел Черниговской области объявили обязательную эвакуацию населения. Она касается населенных пунктов Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общин.
- 2 января 2026 года сообщалось, что из 44 приграничных населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей планируют эвакуировать более 3000 детей.
