Из пяти населенных пунктов Запорожской области объявили обязательную эвакуацию с детьми

Эвакуация (Иллюстративное фото: ГСЧС)

Координационный штаб по вопросам эвакуации принял решение об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из пяти населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, речь идет о 40 детях из 26 семей в двух громадах. Но сами населенные пункты министр не назвал. Разместят эвакуированные семьи в Черкасской области.

"Обязательная эвакуация – всегда тяжелый шаг. Но в условиях постоянных обстрелов – это единственный ответственный способ сохранить жизнь, прежде всего – детей", – отметил Кулеба.

Он отметил, что Минсоцполитики, министерство внутренних дел, местные власти и другие привлеченные службы обеспечивают координацию действий, безопасный маршрут эвакуации и необходимую поддержку для каждой семьи на всех этапах.