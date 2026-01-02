Из приграничных населенных пунктов двух областей планируют эвакуировать более 3000 детей – фото

Решение об эвакуации принято в отношении 44 населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей

Эвакуация (Фото: Алексей Кулеба / Facebook)

Из-за сложной ситуации с безопасностью принято решение о принудительной эвакуации более 3000 детей вместе с родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"В Запорожской области речь идет об эвакуации 651 ребенка из четырех населенных пунктов двух громад. В Днепропетровской – эвакуируют 2463 ребенка из 40 населенных пунктов пяти громад", – отметил он.

Кулеба рассказал, что всего с 1 июня с прифронтовых территорий в более безопасные области уже эвакуированы 150 000 человек. Среди них – почти 18 000 детей и более 5000 людей с ограниченной мобильностью.

По его словам, для координации процессов работают 17 транзитных центров. Там люди получают комплексную поддержку и помогают восстановить документы, оформить выплаты и социальные услуги, а также финансовую поддержку.

В местах временного проживания внутренне перемещенных лиц подготовлено более 80 000 мест. Работает круглосуточная горячая линия 15-48, где можно узнать всю необходимую информацию об эвакуации, временном проживании, получении статуса и помощи для внутренне перемещенных лиц.

Эвакуация населения (Фото: Алексей Кулеба / Facebook)