За Труханова внесли заставу у справі про участь у злочинній організації
За колишнього міського голову Одеси Генадія Труханова внесли заставу у справі про незаконне заволодіння землею громади й участь у злочинні організації. Про це в коментарі Суспільному повідомив адвокат Олександр Лисак.
Загалом посадовець мав сплатити 42 млн грн: 30 млн грн вніс раніше, але після збільшення суми застави 7 листопада мав доплатити ще 12 млн грн.
Захисник розповів, що сплачувати необхідну суму почали одразу після ухвали суду, а залишок коштів внесли у понеділок, 17 листопада.
"До цього долучилось понад 25 людей", – уточнив Лисак.
7 листопада Вищий антикорупційний суд збільшив заставу Труханову з 30 млн грн до 42 млн грн. Водночас із 31 жовтня колишній мер Одеси перебуває під цілодобовим домашнім арештом як підозрюваний в іншій справі – про службову недбалість, що спричинила загибель дев’яти людей під час повені.
- Підозру у земельній справі Труханов і ще 15 осіб отримали у 2021 році. Один з обвинувачених – бізнесмен Галантерник, якого називають "тіньовим мером" Одеси. Ще у 2021 році він покинув територію України й до цього часу не повернувся. У вересні ВАКС дозволив заочне слідство щодо Галантерника.
- Слідство вважає, що фігуранти справи розробили схему, за якою у 2016-2019 роках земля в Одесі передавалася заздалегідь визначеним забудовникам, оминаючи конкурс. Так фігуранти заволоділи шістьма земельними ділянками в Одесі.
