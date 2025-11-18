За Труханова внесли заставу у справі про участь у злочинній організації

Колишній мер Одеси мав сплатити 42 млн грн – 30 млн грн він вніс раніше

Генадій Труханов (Фото: Telegram-канал колишнього посадовця)

За колишнього міського голову Одеси Генадія Труханова внесли заставу у справі про незаконне заволодіння землею громади й участь у злочинні організації. Про це в коментарі Суспільному повідомив адвокат Олександр Лисак.

Загалом посадовець мав сплатити 42 млн грн: 30 млн грн вніс раніше, але після збільшення суми застави 7 листопада мав доплатити ще 12 млн грн.

Читайте також Володар хаосу. Як дійшов до вершини могутності й раптом упав мер Одеси Геннадій Труханов

Захисник розповів, що сплачувати необхідну суму почали одразу після ухвали суду, а залишок коштів внесли у понеділок, 17 листопада.

"До цього долучилось понад 25 людей", – уточнив Лисак.

7 листопада Вищий антикорупційний суд збільшив заставу Труханову з 30 млн грн до 42 млн грн. Водночас із 31 жовтня колишній мер Одеси перебуває під цілодобовим домашнім арештом як підозрюваний в іншій справі – про службову недбалість, що спричинила загибель дев’яти людей під час повені.