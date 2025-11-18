За Труханова внесли залог по делу об участии в преступной организации
За бывшего городского главу Одессы Геннадия Труханова внесли залог по делу о незаконном завладении землей общины и участии в преступной организации. Об этом в комментарии Суспільному сообщил адвокат бывшего чиновника Александр Лысак.
В целом чиновник должен был заплатить 42 млн грн: 30 млн грн внес ранее, но после увеличения суммы залога 7 ноября должен был доплатить еще 12 млн грн.
Защитник рассказал, что платить необходимую сумму начали сразу после решения суда, а остаток средств внесли в понедельник, 17 ноября.
"К этому присоединилось более 25 человек", – уточнил Лысак.
7 ноября Высший антикоррупционный суд увеличил залог Труханову с 30 млн грн до 42 млн грн. В то же время с 31 октября бывший мэр Одессы находится под круглосуточным домашним арестом как подозреваемый по другому делу – о служебной халатности, повлекшей гибель девяти человек во время наводнения.
- Подозрение в земельном деле Труханов и еще 15 человек получили в 2021 году. Один из обвиняемых – бизнесмен Галантерник, которого называют "теневым мэром" Одессы. Еще в 2021 году он покинул территорию Украины и до сих пор не вернулся. В сентябре ВАКС разрешил заочное следствие относительно Галантерника.
- Следствие считает, что фигуранты дела разработали схему, по которой в 2016-2019 годах земля в Одессе передавалась заранее определенным застройщикам, минуя конкурс. Таким образом фигуранты завладели шестью земельными участками в Одессе.
