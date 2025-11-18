За Труханова внесли залог по делу об участии в преступной организации

Геннадий Труханов (Фото: Telegram-канал бывшего чиновника)

За бывшего городского главу Одессы Геннадия Труханова внесли залог по делу о незаконном завладении землей общины и участии в преступной организации. Об этом в комментарии Суспільному сообщил адвокат бывшего чиновника Александр Лысак.

В целом чиновник должен был заплатить 42 млн грн: 30 млн грн внес ранее, но после увеличения суммы залога 7 ноября должен был доплатить еще 12 млн грн.

Защитник рассказал, что платить необходимую сумму начали сразу после решения суда, а остаток средств внесли в понедельник, 17 ноября.

"К этому присоединилось более 25 человек", – уточнил Лысак.

7 ноября Высший антикоррупционный суд увеличил залог Труханову с 30 млн грн до 42 млн грн. В то же время с 31 октября бывший мэр Одессы находится под круглосуточным домашним арестом как подозреваемый по другому делу – о служебной халатности, повлекшей гибель девяти человек во время наводнения.