Суд отправил Труханова под круглосуточный домашний арест
Бывшего мэра Одессы суд постановил взять под круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля. Об этом сообщил Офис генпрокурора.
Имя чиновника не называют, но согласно деталям дела речь идет о Геннадии Труханове.
Экс-городского голову подозревают в служебной халатности, которая повлекла гибель девяти человек.
По данным следствия, он не обеспечил надлежащее функционирование систем ливневой канализации и водоотвода, хотя у него была информация об их неудовлетворительном состоянии. В день сильного ливня, 30 сентября, мэр Одессы не организовал надлежащее оповещение населения и приведение систем гражданской защиты в готовность, что и привело к гибели людей.
В рамках этого же производства подозрение в служебной халатности получили еще восемь должностных лиц городского совета и коммунальных предприятий. Им также суд избрал меры пресечения 31 октября.
- Смертельный ливень начался 30 сентября. 2 октября были завершены поисковые работы – погибли девять человек, было спасено 380 жителей города.
- 3 октября по факту гибели людей во время наводнения в Одессе открыли уголовное дело. А 29 октября Труханов и другие чиновники получили подозрения
- В тот же день экс-мэр Одессы признал, что проблема водоотвода в городе катастрофическая.
