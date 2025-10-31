Суд отправил Труханова под круглосуточный домашний арест

Геннадий Труханов (Фото: t.me/truonline)

Бывшего мэра Одессы суд постановил взять под круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Имя чиновника не называют, но согласно деталям дела речь идет о Геннадии Труханове.

Экс-городского голову подозревают в служебной халатности, которая повлекла гибель девяти человек.

По данным следствия, он не обеспечил надлежащее функционирование систем ливневой канализации и водоотвода, хотя у него была информация об их неудовлетворительном состоянии. В день сильного ливня, 30 сентября, мэр Одессы не организовал надлежащее оповещение населения и приведение систем гражданской защиты в готовность, что и привело к гибели людей.

В рамках этого же производства подозрение в служебной халатности получили еще восемь должностных лиц городского совета и коммунальных предприятий. Им также суд избрал меры пресечения 31 октября.