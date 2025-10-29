Генпрокурор и полиция подтвердили подозрение Труханову

Геннадий Труханов (Фото: Telegram-канал экс-мэра Одессы)

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подтвердил, что бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов и еще ряд должностных лиц получили подозрения. Об этом говорится в его видеообращении.

Кравченко напомнил, что 30 сентября в Одессе погибли девять человек. По его мнению, вина тому – не стихийное бедствие, а служебная халатность чиновников.

Поэтому бывшему городскому голове Одессы сообщено о подозрении.

"Он годами находился на должности, знал, как никто другой, обо всех проблемах, но не решал", — заявил Кравченко.

Пресс-служба Офиса генерального прокурора уточнила, что бывшего городского голову Одессы подозревают в служебной халатности, а именно в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем гибель людей.

По версии следствия, Труханов ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности и не обеспечил полноценного функционирования в городе инженерных сетей.

Вследствие этого на протяжении многих лет улицы Одессы регулярно подвергались подтоплениям. В то же время, будучи осведомленным с этой систематической проблемой, подозреваемый не принял меры, предусмотренные его полномочиями для своевременного ремонта ливневой канализации, водоотвода и дренажных систем.

В прокуратуре утверждают, что в день ливня городской голова не организовал должное оповещение и информирование населения об угрозе чрезвычайной ситуации. Также он не обеспечил приведение в готовность органов управления гражданской защиты.

В результате подтопления части города, вызванного неспособностью сливной канализации отвести воду с улиц, погибли девять человек, среди которых – девятилетний ребенок.

Кроме этого, прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель людей, еще восьми чиновникам Одесского городского совета и коммунальных предприятий.

Среди подозреваемых: два заместителя городского головы, директора Департамента городского хозяйства и Департамента муниципальной безопасности, директор, начальник структурного подразделения и два главных инженера коммунального предприятия "Городские дороги".

Решается вопрос об избрании всем подозреваемым мер пресечения и отстранении от должностей действующих чиновников.

Пресс-служба Национальной полиции уточнила, что правоохранители провели более 25 обысков в административных зданиях и дома у чиновников. Изъяты документация, техника, мобильные телефоны и черновые записи.

Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.