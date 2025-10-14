Зеленский лишил Труханова, Царева и Полунина гражданства Украины – источник

Городской голова Одессы, обвиняемый в наличии паспорта РФ, больше не гражданин Украины

Геннадий Труханов (Фото: Telegram-канал чиновника)

Президент Владимир Зеленский подписал указы о лишении трех лиц украинского гражданства – городского голову Одессы Геннадия Труханова, бывшего нардепа Олега Царева и танцовщика Сергея Полунина. Об этом LIGA.net сообщил собеседник во власти.

Ранее 14 октября глава государства заявил, что руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборантам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства.

"Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц – подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал", — написал Зеленский, не конкретизируя.

Собеседник во власти рассказал, что президент лишил трех человек украинского гражданства. Речь идет о Труханове, а также Цареве и Полунине, сбежавшим в Россию.

Он уточнил, что указы не публикуются, потому что там есть персональные данные.

Царев – бывший депутат от Партии регионов. После революции достоинство поддержал пророссийские силы. С 2014 года скрывается на территории России. В Украине в 2022 году Царева заочно приговорили к 12 годам за посягательство на территориальную целостность Украины и за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя.

В ноябре 2024 года Цареву дали восемь лет тюрьмы заочно за финансирование действий, направленных на изменение границ территории или государственной границы. Также суд решил конфисковать имущество экс-нардепа.

