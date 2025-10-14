Зеленський позбавив Труханова, Царьова та Полуніна громадянства України – джерело

Міський голова Одеси, якого звинувачували в наявності паспорта РФ, більше не громадянин України

Геннадій Труханов (Фото: Telegram-канал посадовця)

Президент Володимир Зеленський підписав укази про позбавлення трьох осіб українського громадянства – міського голову Одеси Геннадія Труханова, колишнього нардепа Олега Царьова та танцівника Сергія Полуніна. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у владі.

Раніше 14 жовтня глава держави заявив, що керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах ы на півдні нашої держави.

"Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав", – написав Зеленський, не конкретизуючи.

Співрозмовник у владі розповів, що президент позбавив трьох осіб українського громадянства. Йдеться про Труханова, а також Царьова та Полуніна, які втекли до Росії.

Він уточнив, що укази не публікуються, адже там є персональні дані.

Труханов обіймає посаду мера Одеси з 2014 року. Проти нього порушені кримінальні провадження щодо зловживань під час закупівель і фінансових операцій. В медіа неодноразово з’являлась інформація про наявність у нього російського громадянства. Труханов завжди спростовував ці дані й називав оприлюднені документи фальшивими.

Царьов – колишній депутат від Партії регіонів. Після Революції гідності підтримав проросійські сили. Від 2014 року переховується на території Росії. В Україні у 2022 році Царьова заочно засудили на 12 років за посягання на територіальну цілісність України та за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу.

У листопаді 2024 року Царьову дали вісім років тюрми заочно за фінансування дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону. Також суд вирішив конфіскувати майно екснардепа.

Полунін – артист балету, танцівник, хореограф і модель. Народився у Херсоні. У 13-річному віці переїхав до Лондона, щоб навчатися в Королівській школі балету. Закінчив навчання у 17 років. У 2012 році покинув Лондон й переїхав до Росії.

Він відкрито підтримував російського диктатора Володимира Путіна й називав його "ангелом". Після початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав дії агресора, зокрема окупацію Херсона.

У грудні 2024 року Полунін заявив про виїзд з Росії, зазначивши, що "свою місію там виконав".

12 жовтня Труханов записав відеозвернення, в якому розповів, що комісія при президенті планує розглянути питання про позбавлення його українського громадянства. Водночас він спростував інформацію про наявність у нього паспорта Росії.

14 жовтня петиція із закликом припинити громадянство Труханова набрала понад 25 000 голосів.