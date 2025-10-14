Зеленський відповів на петицію про створення в Одесі військової адміністрації

Президент звернувся до Сирського і Кіпера із проханням перевірити інформацію про необхідність створення Одеської МВА

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент України Володимир Зеленський відповів на заклик щодо створення в Одесі міської військової адміністрації. Відповідна петиція з'явилася 24 вересня 2025 року і зібрала понад 25 000 необхідних для розгляду підписів.

Автор петиції Іван Казачук стверджує, що створення в Одесі МВА має стратегічне значення, зумовлене близькістю до зони бойових дій та посилається на закон, що дозволяє створювати військові адміністрації, якщо місцеве самоврядування не справляється зі своїми функціями або йому загрожує небезпека.

Зеленський відповів, що рішення про утворення військових адміністрацій приймається президентом за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування.

Наразі відповідні подання не вносились.

Однак Зеленський додав, що надіслав листи головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському та голові Одеської обласної військової адміністрації Олегу Кіперу з проханням перевірити наведену інформацію і за наявності правових підстав ужити заходів.