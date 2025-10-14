Зеленський відповів на петицію про створення в Одесі військової адміністрації
Президент України Володимир Зеленський відповів на заклик щодо створення в Одесі міської військової адміністрації. Відповідна петиція з'явилася 24 вересня 2025 року і зібрала понад 25 000 необхідних для розгляду підписів.
Автор петиції Іван Казачук стверджує, що створення в Одесі МВА має стратегічне значення, зумовлене близькістю до зони бойових дій та посилається на закон, що дозволяє створювати військові адміністрації, якщо місцеве самоврядування не справляється зі своїми функціями або йому загрожує небезпека.
Зеленський відповів, що рішення про утворення військових адміністрацій приймається президентом за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування.
Наразі відповідні подання не вносились.
Однак Зеленський додав, що надіслав листи головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському та голові Одеської обласної військової адміністрації Олегу Кіперу з проханням перевірити наведену інформацію і за наявності правових підстав ужити заходів.
- Паралельно із цим Зеленського просять припинити громадянство Труханова: відповідна петиція з’явилась 13 жовтня і менш ніж за добу зібрала понад 25 000 підписів.
- Сам Труханов заявив, що йому відомо про підготовку "чергової провокації" на тлі поновлення чуток про нібито наявність в нього російського паспорта.
- Також Труханова критикують через катастрофічні наслідки повені в Одеси. За фактом загибелі людей відкрито кримінальну справу, перевіряється можлива причетність чиновників міської ради Одеси.
