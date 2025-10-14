Зеленського просять припинити громадянство Труханова: петиція зібрала підписи

Зеленського закликають перевірити, чи справді у мера Одеси є російський паспорт, і, якщо так, то припинити громадянство

Геннадій Труханов (Фото: omr.gov.ua)

Президента Володимира Зеленського закликають припинити громадянство мера Одеси Геннадія Труханова. Відповідна петиція з’явилась 13 жовтня і станом на ранок 14-го вже зібрала понад 25 000 підписів, необхідних для розгляду.

Автор петиції – журналіст і військовослужбовець Мирослав Откович.

Він обґрунтовує свою петицію тим, що у відкритих джерелах неодноразово з’являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані про нібито наявність Труханова паспорта громадянина РФ і російського податкового номера.

В умовах повномасштабної війни така ситуація створює потенційні ризики для національної безпеки та підриває довіру громадян до місцевої влади, наголосив Откович.

Він розкритикував Труханова за відстоювання у публічному просторі "вигідних державі-агресору наративів", а також захист пам’ятників, що містять символіку російської імперської політики.

"Трагедія, що сталася в Одесі 30 вересня 2025 року, коли внаслідок зливи та невчасного інформування громадян про негоду, загинули люди, ще більше загострила недовіру до міського голови Одеси", – йдеться в тексті петиції.

Зеленського закликають забезпечити перевірку щодо подвійного громадянства Труханова і, у разі підтвердження, застосувати передбачені законом механізми.