Зеленського просять припинити громадянство Труханова: петиція зібрала підписи
Президента Володимира Зеленського закликають припинити громадянство мера Одеси Геннадія Труханова. Відповідна петиція з’явилась 13 жовтня і станом на ранок 14-го вже зібрала понад 25 000 підписів, необхідних для розгляду.
Автор петиції – журналіст і військовослужбовець Мирослав Откович.
Він обґрунтовує свою петицію тим, що у відкритих джерелах неодноразово з’являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані про нібито наявність Труханова паспорта громадянина РФ і російського податкового номера.
В умовах повномасштабної війни така ситуація створює потенційні ризики для національної безпеки та підриває довіру громадян до місцевої влади, наголосив Откович.
Він розкритикував Труханова за відстоювання у публічному просторі "вигідних державі-агресору наративів", а також захист пам’ятників, що містять символіку російської імперської політики.
"Трагедія, що сталася в Одесі 30 вересня 2025 року, коли внаслідок зливи та невчасного інформування громадян про негоду, загинули люди, ще більше загострила недовіру до міського голови Одеси", – йдеться в тексті петиції.
Зеленського закликають забезпечити перевірку щодо подвійного громадянства Труханова і, у разі підтвердження, застосувати передбачені законом механізми.
- У 2016-му Слідство.Інфо стверджувало, що Труханов має громадянство РФ і володіє 20 офшорними компаніями.
- У 2017-му Труханов анулював свій паспорт РФ через російський суд: той визнав документ незаконним, оскільки мер Одеси заявив, що дізнався про його існування з інтернету.
- У 2022-му до Зеленського вже звертались із петицією щодо Труханова – закликали "звернути увагу" на дії й висловлювання мера Одеси. Президент тоді відповів, що він не уповноважений притягувати до кримінальної відповідальності, припиняти громадянства тощо.
- 12 жовтня 2025-го Труханов заявив, що 13 жовтня комісія при президентові нібито мала розглянути питання про позбавлення його громадянства.
Коментарі (0)