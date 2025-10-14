Зеленского просят прекратить гражданство Труханова: петиция собрала подписи
Президента Владимира Зеленского призывают прекратить гражданство мэра Одессы Геннадия Труханова. Соответствующая петиция появилась 13 октября и по состоянию на утро 14-го уже собрала более 25 000 подписей, необходимых для рассмотрения.
Автор петиции – журналист и военнослужащий Мирослав Откович.
Он обосновывает свою петицию тем, что в открытых источниках неоднократно появлялись материалы журналистских расследований, которые содержат данные о якобы наличии у Труханова паспорта гражданина РФ и российского налогового номера.
В условиях полномасштабной войны такая ситуация создает потенциальные риски для национальной безопасности и подрывает доверие граждан к местной власти, подчеркнул Откович.
Он раскритиковал Труханова за отстаивание в публичном пространстве "выгодных государству-агрессору нарративов", а также защиту памятников, содержащих символику российской имперской политики.
"Трагедия, произошедшая в Одессе 30 сентября 2025 года, когда в результате ливня и несвоевременного информирования граждан о непогоде, погибли люди, еще больше обострила недоверие к городскому голове Одессы", – говорится в тексте петиции.
Зеленского призывают обеспечить проверку относительно двойного гражданства Труханова и, в случае подтверждения, применить предусмотренные законом механизмы.
- В 2016-м Слідство.Інфо утверждало, что у Труханова есть гражданство РФ и он владеет 20 офшорными компаниями.
- В 2017-м Труханов аннулировал свой паспорт РФ через российский суд: тот признал документ незаконным, поскольку мэр Одессы заявил, что узнал о его существовании из интернета.
- В 2022-м к Зеленскому уже обращались с петицией насчет Труханова – призывали "обратить внимание" на действия и высказывания мэра Одессы. Президент тогда ответил, что он не уполномочен привлекать к уголовной ответственности, прекращать гражданство и прочее.
- 12 октября 2025-го Труханов заявил, что 13 октября комиссия при президенте якобы должна была рассмотреть вопрос о лишении его гражданства.
