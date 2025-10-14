Зеленского просят прекратить гражданство Труханова: петиция собрала подписи

Зеленского призывают проверить, действительно ли у мэра Одессы есть российский паспорт, и, если да, то прекратить гражданство

Геннадий Труханов (Фото: omr.gov.ua)

Президента Владимира Зеленского призывают прекратить гражданство мэра Одессы Геннадия Труханова. Соответствующая петиция появилась 13 октября и по состоянию на утро 14-го уже собрала более 25 000 подписей, необходимых для рассмотрения.

Автор петиции – журналист и военнослужащий Мирослав Откович.

Он обосновывает свою петицию тем, что в открытых источниках неоднократно появлялись материалы журналистских расследований, которые содержат данные о якобы наличии у Труханова паспорта гражданина РФ и российского налогового номера.

В условиях полномасштабной войны такая ситуация создает потенциальные риски для национальной безопасности и подрывает доверие граждан к местной власти, подчеркнул Откович.

Он раскритиковал Труханова за отстаивание в публичном пространстве "выгодных государству-агрессору нарративов", а также защиту памятников, содержащих символику российской имперской политики.

"Трагедия, произошедшая в Одессе 30 сентября 2025 года, когда в результате ливня и несвоевременного информирования граждан о непогоде, погибли люди, еще больше обострила недоверие к городскому голове Одессы", – говорится в тексте петиции.

Зеленского призывают обеспечить проверку относительно двойного гражданства Труханова и, в случае подтверждения, применить предусмотренные законом механизмы.