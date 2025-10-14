Зеленский ответил на петицию о создании в Одессе военной администрации

Президент обратился к Сырскому и Киперу с просьбой проверить информацию о необходимости создания Одесской ГВА

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв о создании в Одессе городской военной администрации. Соответствующая петиция появилась 24 сентября 2025 года и собрала более 25 000 необходимых для рассмотрения подписей.

Автор петиции Иван Казачук утверждает, что создание в Одессе ГВА имеет стратегическое значение, обусловленное близостью к зоне боевых действий и ссылается на закон, позволяющий создавать военные администрации, если местное самоуправление не справляется со своими функциями или ему угрожает опасность.

Зеленский ответил, что решение о создании военных администраций принимается президентом по представлению областных государственных администраций или военного командования.

Сейчас соответствующие представления не вносились.

Однако Зеленский добавил, что направил письма главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Александру Сырскому и председателю Одесской областной военной администрации Олегу Киперу с просьбой проверить приведенную информацию и при наличии правовых оснований принять меры.