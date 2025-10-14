Зеленский ответил на петицию о создании в Одессе военной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв о создании в Одессе городской военной администрации. Соответствующая петиция появилась 24 сентября 2025 года и собрала более 25 000 необходимых для рассмотрения подписей.
Автор петиции Иван Казачук утверждает, что создание в Одессе ГВА имеет стратегическое значение, обусловленное близостью к зоне боевых действий и ссылается на закон, позволяющий создавать военные администрации, если местное самоуправление не справляется со своими функциями или ему угрожает опасность.
Зеленский ответил, что решение о создании военных администраций принимается президентом по представлению областных государственных администраций или военного командования.
Сейчас соответствующие представления не вносились.
Однако Зеленский добавил, что направил письма главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Александру Сырскому и председателю Одесской областной военной администрации Олегу Киперу с просьбой проверить приведенную информацию и при наличии правовых оснований принять меры.
- Параллельно с этим Зеленского просят прекратить гражданство Труханова: соответствующая петиция появилась 13 октября и менее чем за сутки собрала более 25 000 подписей.
- Сам Труханов заявил, что ему известно о подготовке "очередной провокации" на фоне возобновления слухов о якобы наличии у него российского паспорта.
- Также Труханова критикуют из-за катастрофических последствий наводнения в Одессе. По факту гибели людей открыто уголовное дело, проверяется возможная причастность чиновников городского совета Одессы.
