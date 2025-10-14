СБУ подтвердила лишение Труханова гражданства и показала его российские документы

Геннадий Труханов (Фото: Telegram-канал чиновника)

Служба безопасности Украины подтвердила, что у мэра Одессы Геннадия Труханова прекращено гражданство из-за наличия у него российского паспорта. Фото соответствующих документов опубликовала пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, на сегодняшний день действующий мэр Одессы является гражданином России и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора. Копии соответствующих документов есть в распоряжении СБУ.

В СБУ утверждают, что 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей, Труханов получил загранпаспорт РФ. Он выдан сроком на 10 лет и в настоящее время является действующим документом.

В спецслужбе пояснили, что в 2017 году представители Труханова обратились с заявлением в российские уполномоченные органы и в итоге суд в Московской области отменил действие его внутреннего российского паспорта. Но в дополнительных пояснениях сообщается, что отмена или отказ лица от такого документа "не влечет за собой лишение гражданства РФ, приобретенного лицом на законном основании".

Таким образом, Труханов до сих пор остается гражданином страны-агрессора. У него также есть идентификационный код, который отображается в базе данных российской налоговой, говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Ранее в комментарии Суспильному Труханов заявил, что не имеет гражданства РФ, и назвал решение о прекращении его украинского гражданства "фальсификацией". Он готовит иски в суды Украины и Европейский суд по правам человека.

Чиновник утверждает, что никогда не получал российских паспортов и не выезжал для этого за пределы Украины. По его словам, это подтверждают данные о пересечении границы в 2015-2016 годах. Также он сослался на проверки государственных органов в предыдущие годы.

"К сожалению, получилось, как получилось. Поэтому я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в ЕСПЧ. Это край уже такого, знаете, произвола, которого не может быть", – прокомментировал Труханов.

12 октября Труханов записал видеообращение, в котором рассказал, что комиссия при президенте планирует рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства. В то же время он опроверг информацию о наличии у него паспорта России.

14 октября петиция с призывом прекратить гражданство Труханова набрала более 25 000 голосов.

В тот же день собеседник во власти сообщил, что Зеленский прекратил украинское гражданство мэра Одессы.