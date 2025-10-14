СБУ підтвердила позбавлення Труханова громадянства й показала його російські документи

Геннадій Труханов (Фото: Telegram-канал посадовця)

Служба безпеки України підтвердила, що у мера Одеси Геннадія Труханова припинено громадянство через наявність у нього російського паспорта. Фото відповідних документів опублікувала пресслужба СБУ.

За інформацією спецслужби, станом на зараз чинний міський голова Одеси є громадянином Росії та має чинний закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є у розпорядженні СБУ.

В СБУ стверджують, що 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України й тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Труханов отримав закордонний паспорт РФ. Його видано терміном на 10 років і наразі він є чинним документом.

У спецслужбі пояснили, що у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів та у підсумку суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього російського паспорта. Але у додаткових поясненнях повідомляється, що скасування чи відмова особи від такого документа "не тягне за собою позбавлення громадянства РФ, набутого особою на законній підставі".

Таким чином Труханов досі залишається громадянином країни-агресора. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних російської податкової, йдеться в повідомленні.

Фото: СБУ

Раніше в коментарі Суспільному Труханов заявив, що не має громадянства РФ, і назвав рішення про припинення його українського громадянства "фальсифікацією". Він готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини.

Посадовець стверджує, що ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України. За його словами, це підтверджують дані про перетин кордону у 2015-2016 роках. Також він послався на перевірки державних органів у попередні роки.

"На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до ЄСПЛ. Це край вже такого, знаєте, свавілля, якого не може бути", – прокоментував Труханов.

12 жовтня Труханов записав відеозвернення, в якому розповів, що комісія при президенті планує розглянути питання про позбавлення його українського громадянства. Водночас він спростував інформацію про наявність у нього паспорта Росії.

14 жовтня петиція із закликом припинити громадянство Труханова набрала понад 25 000 голосів.

Того самого дня співрозмовник у владі повідомив, що Зеленський припинив українське громадянство мера Одеси.