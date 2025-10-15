Официально. Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил руководителем Сергея Лисака

Официально. Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил руководителем Сергея Лисакадополнено
Президент Владимир Зеленский уже подписал указ о назначении Сергея Лысака, который возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию, руководителем новосозданной Одесской ГВА. Об этом сообщил собеседник LIGA.net во власти.
После назначения Лысака на должность главы военной администрации Одессы исполняющим обязанности руководителя Днепропетровской ОВА будет его заместитель, объяснил собеседник.
ДОПОЛНЕНО В 12:00. На сайте президента появилось три указа: о создании Одесской ГВА, об увольнении Лысака с должности главы Днепропетровской ОВА в связи с поданным им заявлением и о временном возложении обязанностей главы Днепропетровской ОВА на Владислава Гайваненко.
Также опубликовано распоряжение о назначении Лысака начальником Одесской ГВА.
- 14 октября, когда петиция с призывом лишить мэра Одессы Труханова украинского гражданства набрала более 25 000 голосов менее чем за сутки, Зеленский подписал соответствующий указ, а СБУ подтвердила наличие у него российских документов, в частности загранпаспорта.
- После этого президент объявил о намерении создать военную администрацию в Одессе и назначить ее руководителя. Об этом его призвали и в петиции.
