Официально. Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил руководителем Сергея Лисака
Сергей Лысак (Фото: Днепропетровская ОГА)

Президент Владимир Зеленский уже подписал указ о назначении Сергея Лысака, который возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию, руководителем новосозданной Одесской ГВА. Об этом сообщил собеседник LIGA.net во власти.

После назначения Лысака на должность главы военной администрации Одессы исполняющим обязанности руководителя Днепропетровской ОВА будет его заместитель, объяснил собеседник.

ДОПОЛНЕНО В 12:00. На сайте президента появилось три указа: о создании Одесской ГВА, об увольнении Лысака с должности главы Днепропетровской ОВА в связи с поданным им заявлением и о временном возложении обязанностей главы Днепропетровской ОВА на Владислава Гайваненко.

Также опубликовано распоряжение о назначении Лысака начальником Одесской ГВА.

