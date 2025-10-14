Зеленский объявил о создании военной администрации в Одессе – скоро назначит руководителя

Президент подчеркнул, что Одесса нуждается в большей защите и сделать это можно путем военной администрации

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения 14 октября подтвердил, что намерен создать военную администрацию в Одессе и назначить ее руководителя.

Он обсудил ситуацию в прифронтовых громадах и на юге, в частности в Одессе, с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком. По словам президента, город заслуживает большей защиты и большей поддержки.

"Это можно сделать в формате военной администрации – слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без должного ответа. Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время", – подчеркнул Зеленский.

Во время доклада он также поблагодарил руководителя СБУ за "сильную работу" по противодействию российским агентурным сетям.