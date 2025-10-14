Зеленский объявил о создании военной администрации в Одессе – скоро назначит руководителя
Президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения 14 октября подтвердил, что намерен создать военную администрацию в Одессе и назначить ее руководителя.
Он обсудил ситуацию в прифронтовых громадах и на юге, в частности в Одессе, с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком. По словам президента, город заслуживает большей защиты и большей поддержки.
"Это можно сделать в формате военной администрации – слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без должного ответа. Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время", – подчеркнул Зеленский.
Во время доклада он также поблагодарил руководителя СБУ за "сильную работу" по противодействию российским агентурным сетям.
- 14 октября петиция с призывом прекратить гражданство мэра Одессы Геннадия Труханова набрала более 25 000 голосов. Его обвиняли в наличии гражданства РФ.
- Накануне, 12 октября, чиновник сообщил, что записал видеообращение, в котором рассказал, что комиссия при президенте планирует рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства. Однако он опроверг информацию о наличии у него паспорта России.
- 14 октября собеседник во власти сообщил LIGA.net, что Зеленский прекратил украинское гражданство мэра Одессы. Впоследствии это подтвердила СБУ и показала его российские документы, в частности загранпаспорт.
Комментарии (0)