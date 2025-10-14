Зеленський оголосив про створення військової адміністрації в Одесі – скоро призначить керівника
Президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення 14 жовтня підтвердив, що має намір створити військову адміністрацію в Одесі та призначити її очільника.
Він обговорив ситуацію у прифронтових громадах та на півдні, зокрема в Одесі, із головою Служби безпеки України Василем Малюком. За словами президента, місто заслуговує на більший захист і більшу підтримку.
"Це можна зробити у форматі військової адміністрації – занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишалися без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом", – наголосив Зеленський.
Під час доповіді він також подякував керівнику СБУ за "сильну роботу" щодо протидії російським агентурним мережам.
- 14 жовтня петиція із закликом припинити громадянство мера Одеси Геннадія Труханова набрала понад 25 000 голосів. Його звинувачували у наявності громадянства РФ.
- Напередодні, 12 жовтня, посадовець записав відеозвернення, в якому розповів, що комісія при президенті планує розглянути питання про позбавлення його українського громадянства. Однак він спростував інформацію про наявність у нього паспорта Росії.
- 14 жовтня співрозмовник у владі повідомив LIGA.net, що Зеленський припинив українське громадянство мера Одеси. Згодом це підтвердила СБУ та показала його російські документи, зокрема закордонний паспорт.
