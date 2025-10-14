Зеленський оголосив про створення військової адміністрації в Одесі – скоро призначить керівника

Президент наголосив, що Одеса потребує більшого захисту і зробити це можна шляхом військової адміністрації

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення 14 жовтня підтвердив, що має намір створити військову адміністрацію в Одесі та призначити її очільника.

Він обговорив ситуацію у прифронтових громадах та на півдні, зокрема в Одесі, із головою Служби безпеки України Василем Малюком. За словами президента, місто заслуговує на більший захист і більшу підтримку.

"Це можна зробити у форматі військової адміністрації – занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишалися без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом", – наголосив Зеленський.

Під час доповіді він також подякував керівнику СБУ за "сильну роботу" щодо протидії російським агентурним мережам.