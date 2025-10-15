Офіційно. Зеленський створив Одеську МВА і призначив очільником Сергія Лисака

LIGA.net стало відомо, що Сергій Лисак залишає посаду глави Дніпропетровської ОВА і тепер керуватиме військовою адміністрацією Одеси

Сергій Лисак (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Президент Володимир Зеленський вже підписав указ про призначення Сергія Лисака, який очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію, керівником новоствореної Одеської МВА. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у владі.

Після призначення Лисака на посаду глави військової адміністрації Одеси виконувачем обов’язків керівника Дніпропетровської ОВА буде його заступник, пояснив співрозмовник.

ДОПОВНЕНО О 12:00. На сайті президента з'явились три укази: про створення Одеської МВА, про звільнення Лисака з посади глави Дніпропетровської ОВА у зв'язку із поданою ним заявою та про тимчасове покладення обов’язків голови Дніпропетровської ОВА на Владислава Гайваненка.

Також опубліковано розпорядження про призначення Лисака начальником Одеської МВА.