Следователь Грозев заявил, что российский паспорт Труханова – подделка, и это ему на руку

Христо Грозев (Фото: EPA)

Болгарский журналист-расследователь медиа The Insider Христо Грозев объяснил в интервью LIGA.net, почему он называет поддельным опубликованный Службой безопасности Украины российский загранпаспорт экс-мэра Одессы Геннадия Труханова. По его мнению, использование этого документа только навредит, поскольку бывший глава города сможет обжаловать решение о прекращении своего гражданства Украины в суде.

"Во-первых, речь идет именно о загранпаспорте, который является основным, пожалуй, доказательством того, что у него [Труханова] есть действительное гражданство России. Именно этот документ – подделка", – заявил Грозев.

По его словам, для этого утверждения есть две причины: прежде всего загранпаспорт с таким номером не мог быть выдан Россией в 2015 году.

Грозев пояснил, что номера всех биометрических паспортов в России начинаются на цифру семь, кроме тех, что выдаются в посольствах, – те начинаются на пять. В копии документа, опубликованного СБУ, номер паспорта Труханова как раз начинается на семь.

Журналист отметил, что биометрический паспорт в России выдается только в присутствии лица – когда человек может прийти в один из соответствующих офисов, предоставить свои отпечатки пальцев и дать сфотографировать себя.

Он рассказал, что в такой системе не хранят и не накапливают старые бланки для выдачи паспортов: то есть документ Труханова и документы людей с соседними номерами должны быть выданы в те же даты, когда экс-мэр Одессы получил свой паспорт.

Фото: СБУ

Однако, акцентировал Грозев, проверка по этим номерам показала, что тысячи соответствующих документов, которые он с коллегами смог найти, были выданы в диапазоне плюс-минус двух дней от 2 ноября 2010 года.

"А вот СБУ показывает документ, который должен был быть выдан в 2015 году, [на] пять лет позже. Это абсолютно невозможно", – утверждает расследователь.

Во-вторых, добавил журналист, ему с командой удалось найти реального владельца документа с номером, который указан на копии паспорта Труханова: это женщина из Новосибирска, которая путешествовала по этому паспорту, выданному на 10 лет, с 2010-го по 2020 год "по всей России, по миру также".

"Мы не хотим и не можем опубликовать ее имя, потому что в данном случае она является невинным случайным лицом, чей паспорт был использован, чей номер паспорта был использован для этого фальшивого документа. Для меня нет никаких сомнений, что скан этого паспорта – не настоящий документ", – пояснил он.

Насчет сопроводительного письма, выданного в апреле 2025 года Министерством внутренних дел России, в котором якобы подтверждается, что этот паспорт был выдан именно Труханову, Грозев озвучил две версии: либо Москва выдала фейковое подтверждение ("Что вполне возможно – они это часто делают, особенно когда хотят создать суматоху и хаос"), либо этот документ также является поддельным.

Фото: СБУ

"Во-первых, я не могу и не хочу анализировать, почему они [СБУ] захотели такой фальшивый документ использовать. Но здесь хочу лишь сказать, что я не согласен с теми обвинениями, которые я получил в Twitter от многих активистов из Украины, что я якобы защищаю какого-то пророссийского политика", – отметил журналист.

По его словам, сам факт того, что настолько легко доказывается сфальсифицированность этого документа, "уничтожает даже юридический факт изъятия у него [Труханова] гражданства", поскольку рано или поздно экс-мэр Одессы сможет обратиться по этому поводу даже в Европейский суд по правам человека.

"И это будет настолько очевидно, что было сфальсифицировано, что если кто-то хотел реально бороться с человеком с двусмысленной, скажем, позицией, то это самый неправильный подход. Потому что этот подход только поможет ему [Труханову]", – пояснил Грозев.