Розслідувач Грозев заявив, що російський паспорт Труханова – підробка, і це йому на користь

Христо Грозев (Фото: EPA)

Болгарський журналіст-розслідувач медіа The Insider Христо Грозев пояснив у інтерв'ю LIGA.net, чому він називає підробленим опублікований Службою безпеки України російський закордонний паспорт ексмера Одеси Геннадія Труханова. На його думку, використання цього документа лише нашкодить, оскільки колишній міський голова зможе оскаржити рішення про припинення свого громадянства України в суді.

"По-перше, йдеться саме про закордонний паспорт, який є основним, мабуть, доказом того, що у нього [Труханова] є дійсне громадянство Росії. Саме цей документ – підробка", – заявив Грозев.

За його словами, для цього твердження є дві причини: перш за все закордонний паспорт з таким номером не міг бути виданий Росією у 2015 році.

Грозев пояснив, що номери всіх біометричних паспортів у Росії починаються на цифру сім, окрім тих, що видаються у посольствах, – ті починаються на п'ять. У копії документа, опублікованого СБУ, номер паспорта Труханова якраз починається на сім.

Журналіст зауважив, що біометричний паспорт у Росії видається лише за присутності особи – коли людина може прийти до одного з відповідних офісів, надати свої відбитки пальців та дати сфотографувати себе.

Він розповів, що в такій системі не зберігають і не накопичують старі бланки для видання паспортів: тобто документ Труханова та документи людей з сусідніми номерами мали б бути видані у ті ж дати, коли ексмер Одеси отримав свій паспорт.

Фото: СБУ

Однак, акцентував Грозев, перевірка за цими номерами показала, що тисячі відповідних документів, які він з колегами зміг знайти, були видані в діапазоні плюс-мінус двох днів від 2 листопада 2010 року.

"А ось СБУ показує документ, який мав бути виданий у 2015 році, [на] п'ять років пізніше. Це абсолютно неможливо", – стверджує розслідувач.

По-друге, додав журналіст, йому з командою вдалося знайти реального власника документа з номером, котрий вказано на копії паспорта Труханова: це жінка з Новосибірська, яка подорожувала за цим паспортом, виданим на 10 років, з 2010-го до 2020 року "по всій Росії, по світу також".

"Ми не хочемо і не можемо опублікувати її ім'я, тому що в даному випадку вона є невинною випадковою особою, чий паспорт був використаний, чий номер паспорта був використаний для цього фальшивого документа. Для мене немає жодних сумнівів, що скан цього паспорта – не справжній документ", – пояснив він.

Стосовно супровідного листа, виданого у квітні 2025 року Міністерством внутрішніх справ Росії, у якому нібито підтверджується, що цей паспорт було видано саме Труханову, Грозев озвучив дві версії: або Москва видала фейкове підтвердження ("Що цілком можливо – вони це часто роблять, особливо коли хочуть створити метушню й хаос"), або цей документ також є підробленим.

Фото: СБУ

"По-перше, я не можу і не хочу аналізувати, чому вони [СБУ] захотіли такий фальшивий документ використовувати. Але тут хочу лише сказати, що я не згодний з тими звинуваченнями, які я отримав у Twitter від багатьох активістів з України, що я нібито захищаю якогось проросійського політика", – зазначив журналіст.

За його словами, сам факт того, що настільки легко доводиться сфальсифікованість цього документу, "знищує навіть юридичний факт вилучення у нього [Труханова] громадянства", оскільки рано чи пізно ексмер Одеси зможе звернутися стосовно цього навіть до Європейського суду з прав людини.

"І це буде настільки очевидно, що було сфальсифіковано, що якщо хтось хотів реально боротися з людиною з двозначною, скажімо, позицією, то це найнеправильніший підхід. Тому що цей підхід тільки допоможе йому [Труханову]", – пояснив Грозев.