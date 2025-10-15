The Insider: Копія російського закордонного паспорта Труханова – фальшивка
Копія закордонного паспорта міського голови Одеси Геннадія Труханова, яку 14 жовтня опублікувала Служба безпеки України, фальшива. Про це йдеться в розслідуванні The Insider.
Згідно з даними журналістів, у Труханова дійсно було два російські паспорти. Номер першого починається з 4604 і він значиться в російських базах даних, як виданий 15 квітня 2003 року, але втрачений.
Номер другого починається з цифр 4611 і він був виданий 24 березня 2011 року натомість. А в заяві на видачу цього паспорта, що є в розпорядженні The Insider, значиться позначка "у зв'язку з досягненням 45-річного віку".
Але саме копію російського закордонного паспорта журналісти назвали фальшивкою. Судячи з номера, документ було видано 2 листопада 2010 року, а не в грудні 2015 року. Розслідування встановило, що цього дня дійсно було видано паспорт із відповідним номером, але росіянці, на ім'я Тетяна.
Журналісти стверджують, що жінка подорожувала з цим паспортом і він засвітився в базах. Також вони вказали на помилку авторів підробки, які забули, що Геннадій і латинськими літерами теж транслітерується з двома n.
Пославшись на дані про перетин кордону, Труханов не був у Росії після початку війни 2014 року. У всякому разі, під своїм ім'ям. Також немає даних про наявність у нього будь-якого актуального російського закордонного паспорта.
На думку розслідувачів, якби Труханов усе ж таки зважився відвідати РФ після 2014 року, то міг би зіткнутися з проблемами. У базах є інформація, що ним цікавилися спецслужби Росії через нібито причетність до "розвитку українських подій 2013-2014 років".
- 14 жовтня петиція із закликом припинити громадянство мера Одеси Геннадія Труханова набрала понад 25 000 голосів. Його звинувачували в наявності громадянства РФ.
- Того ж дня співрозмовник у владі повідомив LIGA.net, що президент Зеленський припинив українське громадянство мера Одеси. Згодом це підтвердила СБУ та показала його російські документи, зокрема закордонний паспорт, оформлений 15 грудня 2015 року.
- Два нардепи в коментарі LIGA.net підтримали рішення про припинення громадянства для Труханова, але зазначили, що треба було це зробити ще у 2014-му.
