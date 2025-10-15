The Insider: Копия российского загранпаспорта Труханова – фальшивка

Паспорт с аналогичным номером был выдан в 2010 году, а не в 2015. И не Труханову, а некой Татьяне, говорят расследователи

Геннадий Труханов (Фото: t.me/truonline)

Копия загранпаспорта городского главы Одессы Геннадия Труханова, которую 14 октября опубликовала Служба безопасности Украины, фальшивая. Об этом сказано в расследовании The Insider.

Согласно данным журналистов, у Труханова действительно было два российских паспорта. Номер первого начинается с 4604 и он значится в российских базах данных, как выданный 15 апреля 2003 года, но утраченный.

Номер второго начинается с цифр 4611 и он был выдан 24 марта 2011 взамен. А в заявлении на выдачу этого паспорта, которое есть в распоряжении The Insider, значится пометка "в связи с достижением 45-летнего возраста".

Документ: The Insider

Но именно копию российского загранпаспорта журналисты назвали фальшивкой. Судя по номеру, документ был выдан 2 ноября 2010 год, а не в декабре 2015 года. Расследование установило, что в этот день действительно был выдан паспорт с соответствующим номером, но россиянке по имени Татьяна.

Журналисты утверждают, что женщина путешествовала по этому паспорту и он засветился в базах. Также они указали на ошибку авторов подделки, которые забыли, что Геннадий и латинскими буквами тоже транслитерируют с двумя n.

Сославшись на данные о пересечении границы, Труханов не был в России после начала войны в 2014 году. Во всяком случае, под своим именем. Также нет данных о наличии у него какого-либо актуального российского загранпаспорта.

По мнению расследователей, если бы Труханов все же решился посетить РФ после 2014 года, то мог бы столкнуться с проблемами. В базах числится информация, что им интересовались спецслужбы России из-за якобы причастности к "развитию украинских событий 2013–2014 годов".

Документ: The Insider

Документы Труханова (Фото: СБУ)

