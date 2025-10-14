Нардепы поддержали лишение Труханова гражданства: Надо было это сделать еще в 2014-м

Если есть доказательства наличия паспорта РФ у действующего чиновника, то решение президента является правильным, говорят в Раде

Геннадий Труханов (Фото: t.me/truonline)

Два члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин и Игорь Гузь поддержали решение о прекращении украинского гражданства мэру Одессы Геннадию Труханову. Об этом они сообщили в комментарии LIGA.net для материала "Труханов – не гражданин Украины. Что это означает для Одессы".

"По моему убеждению, подобное решение должно было быть принято еще в 2014 году", – заявил Безгин.

Он отметил, что Одесса является стратегически важной для российских оккупантов. Помимо "ключевой цели" по полному контролю над Украиной враг стремится также отрезать страну от моря и создать для себя коридор с Приднестровьем. И роль Одессы здесь ключевая, по мнению нардепа.

"Самый большой город юга, в котором при этом, в отличие от Херсона и Николаева, местные политические элиты до сих пор позволяют себе играть с пророссийскими нарративами. Если доказательства наличия паспорта являются неоспоримыми, то решение президента является безусловно правильным", – сказал Безгин.

Член комитета Рады Гузь также заявил, что поддерживает прекращение гражданства любых лиц, имеющих российское гражданство. Тем более если эти лица работают в органах государственной власти.

"Надо быть откровенными, что очень часто это политически мотивированно используется. Почему на четвертом году большого вторжения и с 2014 года – 11 лет войны, собственно, с россиянами это выборочно так. Собственно я очень сомневаюсь, что об этих фактах спецслужбы не знали раньше", – сказал он в комментарии.

Нардеп тоже придерживается мнения, что Одесса – ключевой город с точки зрения опасности любых движений россиян на юге. Следующий шаг – отстранение Труханова от должности городского головы и создание военной администрации в городе.