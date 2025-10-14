Нардепи підтримали позбавлення Труханова громадянства: Треба було це зробити ще в 2014-му

Якщо є докази наявності паспорта РФ у чинного посадовця, то рішення президента є правильним, кажуть у Раді

Геннадій Труханов (Фото: t.me/truonline)

Два члени комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін та Ігор Гузь підтримали рішення про припинення українського громадянства меру Одеси Геннадію Труханову. Про це вони повідомили в коментарі LIGA.net для матеріалу "Труханов – не громадянин України. Що це означає для Одеси".

"На моє переконання, подібне рішення мало б бути ухвалено ще в 2014 році", – заявив Безгін.

Він наголосив, що Одеса є стратегічно важливою для російських окупантів. Окрім "ключової мети" щодо повного контролю над Україною ворог прагне також відрізати країну від моря та створити для себе коридор із Придністров'ям. І роль Одеси тут ключова, на думку нардепа.

"Найбільше місто півдня, в якому при цьому, на відміну від Херсона та Миколаєва, місцеві політичні еліти досі дозволяють собі гратись з проросійськими наративами. Якщо докази наявності паспорта є беззаперечними, то рішення президента є беззаперечно правильним", – сказав Безгін.

Член комітету Ради Гузь також заявив, що підтримує припинення громадянства будь-яких осіб, які мають російське громадянство. Тим паче якщо ці особи працюють в органах державної влади.

"Треба бути відвертими, що дуже часто це політично вмотивовано використовується. Чому на четвертому році великого вторгнення і з 2014 року – 11 років війни, власне, з росіянами це вибірково так. Власне я дуже сумніваюсь, що про ці факти спецслужби не знали раніше", – сказав він у коментарі.

Нардеп також дотримується думки, що Одеса – ключове місто з погляду небезпеки будь-яких рухів росіян на півдні. Наступний крок – відсторонення Труханова від посади міського голови та створення військової адміністрації в місті.