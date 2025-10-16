Исполняющим обязанности мэра Одессы стал Игорь Коваль

Игорь Коваль (Фото: Facebook)

С 16 октября временно обязанности городского головы Одессы будет исполнять секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль. Соответствующее распоряжение появилось на сайте горсовета.

Коваль заменил в должности Геннадия Труханова, которого президент Владимир Зеленский лишил гражданства из-за наличия российского паспорта.

В документе говорится, что решение принято на основании части второй статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", которая предусматривает, что в случае досрочного прекращения полномочий или отсутствия городского головы, его обязанности исполняет секретарь городского совета.

Игорь Коваль – родился 27 февраля 1955 года в Одессе. Бывший ректор Одесского национального университета им. Мечникова, ученый. В 2020 году прошел в Одесский городской совет 8 созыва от партии "Слуга народа". Был избран секретарем городского совета. В 2015 году неудачно баллотировался в Одесский городской совет 7 созыва от "Блока Петра Порошенко".