Виконувачем обов'язків мера Одеси став Ігор Коваль

Ігор Коваль (Фото: Facebook)

З 16 жовтня тимчасово обовʼязки міського голови Одеси виконуватиме секретар Одеської міської ради Ігор Коваль. Відповідне розпорядження з'явилось на сайті міськради.

Коваль замінив на посаді Геннадія Труханова, якого президент Володимир Зеленський позбавив громадянства через наявність російського паспорта.

У документі йдеться, що рішення ухвалено на підставі частини другої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", яка передбачає, що в разі дострокового припинення повноважень або відсутності міського голови, його обов’язки виконує секретар міської ради.

Ігор Коваль – народився 27 лютого 1955 року в Одесі. Колишній ректор Одеського національного університету ім. Мечникова, науковець. У 2020 році пройшов до Одеської міської ради восьмого скликання від партії " Слуга народу ". Був обраний секретарем міської ради. У 2015 році невдало балотувався до Одеської міської ради 7 скликання від " Блоку Петра Порошенка " (нині – Європейська солідарність).