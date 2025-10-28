Зеленский: Стопроцентный ли факт, что Труханов – гражданин России? СБУ и ГПСУ говорят – да

Владимир Зеленский и Геннадий Труханов (Фото: Facebook)

Решение о лишении бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства не является политическим, а Служба безопасности Украины и Госпогранслужба имеют достаточно доказательств наличия у него паспорта России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 27 октября, передает корреспондентка LIGA.net.

"Есть дополнительная информация из реестров от Госпогранслужбы, которая также совпадает с тем, что у Труханова есть гражданство РФ. Сколько там паспортов, какие настоящие, какие поддельные, кто это делает – меня, честно говоря, не интересует. Есть ли стопроцентный факт, что он является гражданином России? Мне СБУ и пограничники говорят – да", – отметил Зеленский.

По его словам, решение о прекращении гражданства является "не политическим, а практическим", чтобы гарантировать, что власти Одессы смогут защитить город.

"Никто не знает, чего ожидать от "русских" и как они заинтересованы в Одессе. Как президент я должен быть уверен, что люди, которые возглавляют власть там, точно будут защищать Одессу и точно ее защитят", – сказал он.