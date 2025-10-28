Зеленський: Чи є стовідсотковим факт, що Труханов – громадянин Росії? СБУ і ДПСУ кажуть – так

Володимир Зеленський та Геннадій Труханов (Фото: Facebook)

Рішення про позбавлення колишнього мера Одеси Геннадія Труханова громадянства не є політичним, а Служба безпеки України та Держприкордонслужба мають достатньо доказів наявності у нього паспорта Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 27 жовтня, передає кореспондентка LIGA.net.

"Є додаткова інформація з реєстрів від Держприкордонслужби, яка також збігається з тим, що у Труханова є громадянство РФ. Скільки там паспортів, які справжні, які підроблені, хто це робить – мене, чесно кажучи, не цікавить. Чи є стовідсотковий факт, що він є громадянином Росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть – так", – зазначив Зеленський.

За його словами, рішення про припинення громадянства є "не політичним, а практичним", щоб гарантувати, що влада Одеси зможе захистити місто.

"Ніхто не знає, чого очікувати від "рускіх" і як вони зацікавлені в Одесі. Як президент я маю бути впевненим, що люди, які очолюють владу там, точно будуть захищати Одесу і точно її захистять", – сказав він.