Зеленський: Чи є стовідсотковим факт, що Труханов – громадянин Росії? СБУ і ДПСУ кажуть – так
Рішення про позбавлення колишнього мера Одеси Геннадія Труханова громадянства не є політичним, а Служба безпеки України та Держприкордонслужба мають достатньо доказів наявності у нього паспорта Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 27 жовтня, передає кореспондентка LIGA.net.
"Є додаткова інформація з реєстрів від Держприкордонслужби, яка також збігається з тим, що у Труханова є громадянство РФ. Скільки там паспортів, які справжні, які підроблені, хто це робить – мене, чесно кажучи, не цікавить. Чи є стовідсотковий факт, що він є громадянином Росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть – так", – зазначив Зеленський.
За його словами, рішення про припинення громадянства є "не політичним, а практичним", щоб гарантувати, що влада Одеси зможе захистити місто.
"Ніхто не знає, чого очікувати від "рускіх" і як вони зацікавлені в Одесі. Як президент я маю бути впевненим, що люди, які очолюють владу там, точно будуть захищати Одесу і точно її захистять", – сказав він.
- 14 жовтня Зеленський підписав укази про припинення громадянства України Труханову, екснардепу Олегу Царьову та артисту балету Сергію Полуніну.
- СБУ показала російські документи Труханова.
- Однак болгарський журналіст-розслідувач The Insider Христо Грозев стверджує, що СБУ нібито опублікувала підробку. Передусім тому, що закордонний паспорт із таким номером не міг бути виданий Росією у 2015 році.
