Правоохоронці підтвердили підозру Труханову і ще вісьмом одеським посадовцям

Геннадій Труханов (Фото: Telegram-канал ексмера Одеси)

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов і ще низка посадовців отримали підозри. Про це йдеться у його відеозверненні.

Кравченко нагадав, що 30 вересня в Одесі загинуло дев’ять людей. На його думку, вина тому – не стихійне лихо, а службова недбалість посадовців.

Тому колишньому міському голові Одеси повідомлено про підозру.

"Він роками перебував на посаді, знав, як ніхто інший, про всі проблеми, але не вирішував", – заявив Кравченко.

Пресслужба Офісу генерального прокурора уточнила, що колишнього міського голову Одеси підозрюють у службовій недбалості, а саме неналежному виконанні службових обовʼязків, що спричинило загибель людей.

За версією слідства, Труханов неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж.

Унаслідок цього впродовж багатьох років вулиці Одеси регулярно зазнавали підтоплень. Водночас, бувши обізнаним з цією систематичною проблемою, підозрюваний не вжив заходів, передбачених його повноваженнями для своєчасного ремонту зливної каналізації, водовідведення й дренажних систем.

У прокуратурі стверджують, що у день зливи міський голова не організував належне оповіщення та інформування населення про загрозу надзвичайної ситуації. Також не забезпечив приведення у готовність органів управління цивільного захисту.

Унаслідок підтоплення частини міста, спричиненого неспроможністю зливної каналізації відвести воду з вулиць, загинуло дев’ять людей, серед яких – дев’ятирічна дитина.

Крім цього, прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людей, ще восьми посадовцям Одеської міської ради й комунальних підприємств.

Серед підозрюваних: два заступники міського голови, директори Департаменту міського господарства та Департаменту муніципальної безпеки, директор, начальник структурного підрозділу і два головні інженери комунального підприємства "Міські дороги".

Наразі вирішується питання про обрання всім підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад чинних посадовців.

Пресслужба Національної поліції уточнила, що правоохоронці провели понад 25 обшуків у адміністративних будівлях і вдома у чиновників. Вилучено документацію, техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.