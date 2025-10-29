Труханов ответил на подозрение. Признал, что проблема водоотвода в Одессе катастрофическая
Бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов, который 28 октября получил подозрение в служебной халатности, заявил, что эта ситуация стала для него неожиданностью. Об этом говорится в его публикации в Telegram-канале.
Комментируя наводнение в Одессе, которое унесло жизни девяти человек 30 сентября, он заявил, что "мы работали по минутам".
"Городской совет, службы, коммунальщики. Одесситов предупреждали о ливне, но сообщение от гидрометцентра поступило уже тогда, когда люди, к сожалению, погибли", – добавил Труханов.
Бывший чиновник утверждает, что не избегает ответственности, но подчеркнул, что это было стихийное бедствие, масштабы которого превысили возможности любой системы.
"Проблема водоотведения в Одессе действительно катастрофическая, и ее решение требует миллиардов гривень инвестиций и государственной поддержки. Город в одиночку с этим никогда не справится", – акцентировал он.
Труханов заявил о готовности предоставить все документы, подтверждающие работу городских служб в те дни.
- 28 октября УП писала, что Труханов получил подозрение в служебной халатности из-за непринятия мер во время наводнения в Одессе 30 сентября.
- Утром 29 октября правоохранители подтвердили подозрение Труханову и еще восьмерым одесским чиновникам.
