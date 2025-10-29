Труханов відреагував на підозру. Визнав, що проблема водовідведення в Одесі катастрофічна

Геннадій Труханов (Фото: Telegram-канал ексмера Одеси)

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов, який 28 жовтня отримав підозру у службовій недбалості, заявив, що ця ситуація стала для нього несподіванкою. Про це йдеться в його дописі в Telegram-каналі.

Коментуючи повінь в Одесі, яка забрала життя дев’яти людей 30 вересня, він заявив, що "ми працювали по хвилинах".

Читайте також Володар хаосу. Як дійшов до вершини могутності і раптом впав мер Одеси Геннадій Труханов

"Міська рада, служби, комунальники. Одеситів попереджали про зливу, але повідомлення від гідрометцентру надійшло вже тоді, коли люди, на жаль, загинули", – додав Труханов.

Колишній посадовець стверджує, що не уникає відповідальності, але наголосив, що це було стихійне лихо, масштаби якого перевищили можливості будь-якої системи.

"Проблема водовідведення в Одесі дійсно катастрофічна, і її вирішення потребує мільярдів гривень інвестицій та державної підтримки. Місто наодинці з цим ніколи не впорається", – акцентував він.

Труханов заявив про готовність надати всі документи, що підтверджують роботу міських служб у ті дні.