Труханов відреагував на підозру. Визнав, що проблема водовідведення в Одесі катастрофічна
Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов, який 28 жовтня отримав підозру у службовій недбалості, заявив, що ця ситуація стала для нього несподіванкою. Про це йдеться в його дописі в Telegram-каналі.
Коментуючи повінь в Одесі, яка забрала життя дев’яти людей 30 вересня, він заявив, що "ми працювали по хвилинах".
"Міська рада, служби, комунальники. Одеситів попереджали про зливу, але повідомлення від гідрометцентру надійшло вже тоді, коли люди, на жаль, загинули", – додав Труханов.
Колишній посадовець стверджує, що не уникає відповідальності, але наголосив, що це було стихійне лихо, масштаби якого перевищили можливості будь-якої системи.
"Проблема водовідведення в Одесі дійсно катастрофічна, і її вирішення потребує мільярдів гривень інвестицій та державної підтримки. Місто наодинці з цим ніколи не впорається", – акцентував він.
Труханов заявив про готовність надати всі документи, що підтверджують роботу міських служб у ті дні.
- 28 жовтня УП писала, що Труханов отримав підозру у службовій недбалості через невжиття заходів під час повені в Одесі 30 вересня.
- Вранці 29 жовтня правоохоронці підтвердили підозру Труханову і ще вісьмом одеським посадовцям.
