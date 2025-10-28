УП: Труханов отримав підозру за невжиття заходів під час повені в Одесі

Геннадій Труханов (Фото: Telegram-канал ексмера Одеси)

У вівторок, 28 жовтня, колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов отримав підозру від поліції. Про це повідомила Українська правда із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Вони розповіли, що Труханов отримав підозру у службовій недбалості через невжиття заходів під час повені в місті 30 вересня. Унаслідок негоди загинули щонайменше 10 людей.

Також колишньому міському голові Одеси вручили клопотання про застосування запобіжного заходу.

За інформації УП, підозри вручено і семи підлеглим Труханова, зокрема двом заступникам.

Офіційно про підозру ексмеру Одеси та іншим посадовцям не повідомлялося. LIGA.net звернулася із запитом до пресслужби Національної поліції.