УП: Труханов отримав підозру за невжиття заходів під час повені в Одесі
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
У вівторок, 28 жовтня, колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов отримав підозру від поліції. Про це повідомила Українська правда із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.
Вони розповіли, що Труханов отримав підозру у службовій недбалості через невжиття заходів під час повені в місті 30 вересня. Унаслідок негоди загинули щонайменше 10 людей.
Також колишньому міському голові Одеси вручили клопотання про застосування запобіжного заходу.
За інформації УП, підозри вручено і семи підлеглим Труханова, зокрема двом заступникам.
Офіційно про підозру ексмеру Одеси та іншим посадовцям не повідомлялося. LIGA.net звернулася із запитом до пресслужби Національної поліції.
- 14 жовтня Зеленський підписав укази про припинення громадянства України Труханову, екснардепу Олегу Царьову та артисту балету Сергію Полуніну.
- СБУ показала російські документи Труханова.
- Однак болгарський журналіст-розслідувач Грозев стверджує, що СБУ нібито опублікувала підробку. Передусім тому, що закордонний паспорт із таким номером не міг бути виданий Росією у 2015 році.
Коментарі (0)