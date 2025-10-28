УП: Труханов получил подозрение за непринятие мер во время наводнения в Одессе

Геннадий Труханов (Фото: Telegram-канал экс-мэра Одессы)

Во вторник, 28 октября, бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов получил подозрение от полиции. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Они рассказали, что Труханов получил подозрение в служебной халатности из-за непринятия мер во время наводнения в городе 30 сентября. В результате непогоды погибли по меньшей мере 10 человек.

Также бывшему городскому голове Одессы вручили ходатайство о применении меры пресечения.

По информации УП, подозрения вручены и семи подчиненным Труханова, в частности, двоим заместителям.

Официально о подозрении экс-мэру Одессы и другим чиновникам не сообщалось. LIGA.net обратилась с запросом в пресс-службу Национальной полиции.