УП: Труханов получил подозрение за непринятие мер во время наводнения в Одессе
Геннадий Труханов (Фото: Telegram-канал экс-мэра Одессы)

Во вторник, 28 октября, бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов получил подозрение от полиции. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Они рассказали, что Труханов получил подозрение в служебной халатности из-за непринятия мер во время наводнения в городе 30 сентября. В результате непогоды погибли по меньшей мере 10 человек.

Читайте также
Труханов – не гражданин Украины. Что это означает для Одессы

Также бывшему городскому голове Одессы вручили ходатайство о применении меры пресечения.

По информации УП, подозрения вручены и семи подчиненным Труханова, в частности, двоим заместителям.

Официально о подозрении экс-мэру Одессы и другим чиновникам не сообщалось. LIGA.net обратилась с запросом в пресс-службу Национальной полиции.

  • 14 октября Зеленский подписал указы о прекращении гражданства Украины Труханову, экс-нардепу Олегу Цареву и артисту балета Сергею Полунину.
  • СБУ показала российские документы Труханова.
  • Однако болгарский журналист-расследователь Грозев утверждает, что СБУ якобы опубликовала подделку. Прежде всего потому, что загранпаспорт с таким номером не мог быть выдан Россией в 2015 году.
Читайте также
Зеленский: Стопроцентный ли факт, что Труханов – гражданин России? СБУ и ГПСУ говорят – да
Одессагеннадий трухановподозрение