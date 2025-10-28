УП: Труханов получил подозрение за непринятие мер во время наводнения в Одессе
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
Во вторник, 28 октября, бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов получил подозрение от полиции. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.
Они рассказали, что Труханов получил подозрение в служебной халатности из-за непринятия мер во время наводнения в городе 30 сентября. В результате непогоды погибли по меньшей мере 10 человек.
Также бывшему городскому голове Одессы вручили ходатайство о применении меры пресечения.
По информации УП, подозрения вручены и семи подчиненным Труханова, в частности, двоим заместителям.
Официально о подозрении экс-мэру Одессы и другим чиновникам не сообщалось. LIGA.net обратилась с запросом в пресс-службу Национальной полиции.
- 14 октября Зеленский подписал указы о прекращении гражданства Украины Труханову, экс-нардепу Олегу Цареву и артисту балета Сергею Полунину.
- СБУ показала российские документы Труханова.
- Однако болгарский журналист-расследователь Грозев утверждает, что СБУ якобы опубликовала подделку. Прежде всего потому, что загранпаспорт с таким номером не мог быть выдан Россией в 2015 году.
