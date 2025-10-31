Суд відправив Труханова під цілодобовий домашній арешт

Суд 31 жовтня обрав запобіжний захід колишньому меру Одеси у справі про загибель людей через негоду

Геннадій Труханов (Фото: t.me/truonline)

Колишнього мера Одеси суд постановив узяти під цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Ім'я посадовця не називають, але згідно з деталями справи йдеться про Геннадія Труханова.

Ексміського голову підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила загибель дев’яти людей.

За даними слідства, він не забезпечив належне функціонування систем зливної каналізації та водовідведення, хоча в нього була інформація про їх незадовільний стан. В день сильної зливи, 30 вересня, мер Одеси не організував належне оповіщення населення та приведення систем цивільного захисту у готовність, що і призвело до загибелі людей.

У межах цього самого провадження підозру у службовій недбалості отримали ще вісім посадовців міської ради й комунальних підприємств. Їм також суд обрав запобіжні заходи 31 жовтня.