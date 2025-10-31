Суд відправив Труханова під цілодобовий домашній арешт
Колишнього мера Одеси суд постановив узяти під цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю. Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Ім'я посадовця не називають, але згідно з деталями справи йдеться про Геннадія Труханова.
Ексміського голову підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила загибель дев’яти людей.
За даними слідства, він не забезпечив належне функціонування систем зливної каналізації та водовідведення, хоча в нього була інформація про їх незадовільний стан. В день сильної зливи, 30 вересня, мер Одеси не організував належне оповіщення населення та приведення систем цивільного захисту у готовність, що і призвело до загибелі людей.
У межах цього самого провадження підозру у службовій недбалості отримали ще вісім посадовців міської ради й комунальних підприємств. Їм також суд обрав запобіжні заходи 31 жовтня.
- Смертельна злива почалася 30 вересня. 2 жовтня були завершені пошукові роботи – загинули дев'ять людей, було врятовано 380 мешканців міста.
- 3 жовтня за фактом загибелі людей під час повені в Одесі відкрили кримінальну справу. А 29 жовтня Труханов та інші посадовці отримали підозри
- Того самого дня ексмер Одеси визнав, що проблема водовідведення в місті катастрофічна.
