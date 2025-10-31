Загибель людей під час негоди в Одесі. Підозрюваним посадовцям обрали запобіжні заходи

Трьох посадовців, яких підозрюють у службовій недбалості, відправили під домашній арешт, ще двох – під варту з заставою

Судове засідання (Фото: ОГП)

У справі про загибель дев’яти людей в Одесі обрано запобіжні заходи підозрюваним посадовцям. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

У межах кримінального провадження щодо службової недбалості, що спричинила загибель людей, підозрюваним посадовцям Одеської міської ради й підпорядкованого комунального підприємства "Міські дороги" обрано запобіжні заходи:

→ заступнику міського голови – цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета;

→ заступниці міського голови – нічний домашній арешт;

→ начальнику структурного підрозділу та головному інженеру структурного підрозділу КП "Міські дороги" – нічний домашній арешт з носінням електронного браслета;

→ директору Департаменту муніципальної безпеки, головному інженеру та директору КП "Міські дороги" – тримання під вартою з альтернативою застави у 1,5 млн грн;

→ директору Департаменту міського господарства – тримання під вартою з альтернативою застави у 3 млн грн.

Також наразі за клопотанням прокуратури розпочато судове засідання щодо запобіжного заходу колишньому меру Одеси Геннадію Т.