Загибель людей під час негоди в Одесі. Підозрюваним посадовцям обрали запобіжні заходи
У справі про загибель дев’яти людей в Одесі обрано запобіжні заходи підозрюваним посадовцям. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
У межах кримінального провадження щодо службової недбалості, що спричинила загибель людей, підозрюваним посадовцям Одеської міської ради й підпорядкованого комунального підприємства "Міські дороги" обрано запобіжні заходи:
→ заступнику міського голови – цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета;
→ заступниці міського голови – нічний домашній арешт;
→ начальнику структурного підрозділу та головному інженеру структурного підрозділу КП "Міські дороги" – нічний домашній арешт з носінням електронного браслета;
→ директору Департаменту муніципальної безпеки, головному інженеру та директору КП "Міські дороги" – тримання під вартою з альтернативою застави у 1,5 млн грн;
→ директору Департаменту міського господарства – тримання під вартою з альтернативою застави у 3 млн грн.
Також наразі за клопотанням прокуратури розпочато судове засідання щодо запобіжного заходу колишньому меру Одеси Геннадію Т.
- 28 жовтня УП писала, що колишній міський голова Одеси отримав підозру у службовій недбалості через невжиття заходів під час повені 30 вересня.
- Уранці 29 жовтня правоохоронці підтвердили підозру ексмеру і ще вісьмом одеським посадовцям.
Коментарі (0)