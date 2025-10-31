Гибель людей во время непогоды в Одессе. Подозреваемым чиновникам избрали меры пресечения
В деле о гибели девяти человек в Одессе избраны меры пресечения подозреваемым чиновникам. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
В рамках уголовного производства о служебной халатности, повлекшей гибель людей, подозреваемым чиновникам Одесского городского совета и подчиненного коммунального предприятия "Городские дороги" избраны меры пресечения:
→ заместителю городского главы – круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета;
→ заместителю городского главы – ночной домашний арест;
→ начальнику структурного подразделения и главному инженеру структурного подразделения КП "Городские дороги" – ночной домашний арест с ношением электронного браслета;
→ директору Департамента муниципальной безопасности, главному инженеру и директору КП "Городские дороги" – содержание под стражей с альтернативой залога в 1,5 млн грн;
→ директору Департамента городского хозяйства – содержание под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.
Также сейчас по ходатайству прокуратуры начато судебное заседание по мере пресечения бывшему мэру Одессы Геннадию Т.
- 28 октября УП писала, что бывший городской голова Одессы получил подозрение в служебной халатности из-за непринятия мер во время наводнения 30 сентября.
- Утром 29 октября правоохранители подтвердили подозрение экс-мэру и еще восьми одесским чиновникам.
Комментарии (0)