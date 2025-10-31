Гибель людей во время непогоды в Одессе. Подозреваемым чиновникам избрали меры пресечения
Судебное заседание (Фото: ОГП)

В деле о гибели девяти человек в Одессе избраны меры пресечения подозреваемым чиновникам. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

В рамках уголовного производства о служебной халатности, повлекшей гибель людей, подозреваемым чиновникам Одесского городского совета и подчиненного коммунального предприятия "Городские дороги" избраны меры пресечения:

→ заместителю городского главы – круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета;

→ заместителю городского главы – ночной домашний арест;

→ начальнику структурного подразделения и главному инженеру структурного подразделения КП "Городские дороги" – ночной домашний арест с ношением электронного браслета;

→ директору Департамента муниципальной безопасности, главному инженеру и директору КП "Городские дороги" – содержание под стражей с альтернативой залога в 1,5 млн грн;

→ директору Департамента городского хозяйства – содержание под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

Также сейчас по ходатайству прокуратуры начато судебное заседание по мере пресечения бывшему мэру Одессы Геннадию Т.

  • 28 октября УП писала, что бывший городской голова Одессы получил подозрение в служебной халатности из-за непринятия мер во время наводнения 30 сентября.
  • Утром 29 октября правоохранители подтвердили подозрение экс-мэру и еще восьми одесским чиновникам.
Читайте также
Труханов отреагировал на подозрение. Признал, что проблема водоотвода в Одессе катастрофическая
судОдессанепогодаливень