Гибель людей во время непогоды в Одессе. Подозреваемым чиновникам избрали меры пресечения

Трех чиновников, подозреваемых в служебной халатности, отправили под домашний арест, еще двоих – под стражу с залогом

Судебное заседание (Фото: ОГП)

В деле о гибели девяти человек в Одессе избраны меры пресечения подозреваемым чиновникам. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

В рамках уголовного производства о служебной халатности, повлекшей гибель людей, подозреваемым чиновникам Одесского городского совета и подчиненного коммунального предприятия "Городские дороги" избраны меры пресечения:

→ заместителю городского главы – круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета;

→ заместителю городского главы – ночной домашний арест;

→ начальнику структурного подразделения и главному инженеру структурного подразделения КП "Городские дороги" – ночной домашний арест с ношением электронного браслета;

→ директору Департамента муниципальной безопасности, главному инженеру и директору КП "Городские дороги" – содержание под стражей с альтернативой залога в 1,5 млн грн;

→ директору Департамента городского хозяйства – содержание под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

Также сейчас по ходатайству прокуратуры начато судебное заседание по мере пресечения бывшему мэру Одессы Геннадию Т.