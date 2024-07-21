У Києві обірвався тролей через Дніпро: людина впала у воду – відеодоповнено
У центрі Києва обірвася тролей через Дніпро – людина впала у воду. Про це повідомляють низка Telegram-каналів, Суспільне публікує відео з місця події.
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У пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли журналістам, що трос витягнули без людини.
Telegram-канали повідомляють, що на воду спустили надувні човни та катери – тривають пошуки.
ДОПОВНЕНО О 14:41. Патрульна поліція Києва повідомила, що у зв'язку з аварією на атракціоні на Набережному шосе рух транспорту там ускладнений.
- 20 липня у Києві таксиста компанії Bolt відсторонили від користування сервісом за заяви про те, що Крим Україні "просто передали".
- Представники компанії заявили, що позиція водія є неприйнятною для їхнього сервісу і тому до нього "вже було вжито всіх необхідних заходів".