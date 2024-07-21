В центре Киева оборвалась троллей через Днепр – человек упал в воду. Об этом сообщают ряд Telegram-каналов, Суспільне публикует видео с места событий.

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В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рассказали журналистам, что трос вытащили без человека.

Telegram-каналы сообщают, что на воду спустили надувные лодки и катера – продолжаются поиски.

ДОПОЛНЕНО В 14:41. Патрульная полиция Киева сообщила, что в связи с аварией на аттракционе на Набережном шоссе, движение транспорта там затруднено.