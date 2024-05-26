У Жмеринці впав російський дрон. Пошкоджено десять будинків – фото, відео

У місті Жмеринка під час повітряної атаки у ніч проти 26 травня впали уламки російського дрона. Внаслідок цього пошкоджено десять будинків, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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"Внаслідок падіння уламків ворожого дрона, зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, сім приватних житлових будинків та шість легкових авто. Постраждало троє людей, які від госпіталізації відмовилися", – розказали рятувальники.

На фотографіях рятувальників видно, що принаймні один з багатоповерхових будинків отримав значні пошкодження з вибитими вікнами та вирваними балконами.

"Ми прокинулися від того, що дуже сильний гул – звук "шахеда". Ми встигли встати, одягнути халати, а далі – спалах, хвиля, повно диму, немає чим дихати. Ми собаку нашу взяли, вибігли. Де кицька наша, не знаємо. Квартира – жах, але головне, що живі", – розказала одна з мешканок будинку.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС