В Жмеринке упал российский дрон. Повреждены десять домов – фото, видео

В городе Жмеринка во время воздушной атаки в ночь на 26 мая упали обломки российского дрона. В результате повреждено десять домов, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"В результате падения обломков вражеского дрона, получили повреждения три четырехэтажных жилых дома, семь частных жилых домов и шесть легковых авто. Пострадали три человека, которые от госпитализации отказались", — рассказали спасатели.

На фотографиях спасателей видно, что, по крайней мере, один из многоэтажных домов получил значительные повреждения с выбитыми окнами и вырванными балконами.

"Мы проснулись от того, что очень сильный гул – звук "шахеда". Мы успели встать, одеть халаты, а дальше – вспышку, волна, полно дыма, нечем дышать. Мы собаку нашу взяли, выбежали. Где кошка наша, не знаем. Квартира – ужас, но главное, что живы", — рассказала одна из жительниц дома.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС