Жернаков заявив, що до нього намагається увірватися поліція та силою доставити на комісію Ради

Правоохоронці прийшли сповістити Жернакова про те, що ТСК Ради з правоохоронної діяльності вимагає його присутності на засідання

Михайло Жернаков (Фото: facebook.com/mzhernakov)

Співзасновник та голова правління Фонду DEJURE Михайло Жернаков заявив, що Нацполіція намагалася "увірватися" до його будинку та "силою" доставити на засідання тимчасової комісії Верховної Ради України з правоохоронної діяльності. В поліції LIGA.net повідомили, що правоохоронці прийшли сповістити активіста.

18 листопада близько 12: 30 Жернаков повідомив, що представники Нацполіції заявили, що мають офіційний запит від голови ТСК Сергія Власенка та її члена Максима Бужанського "силою доставити" його на засідання комісії о 16:00.

В коментарі LIGA.net у Нацполіції розповіли, що правоохоронці отримали привід від Ради щодо неявки Жернакова на засідання комісії та прийшли сповістити його про це.

"Можемо підтвердити, що є привід від тимчасової слідчої комісії Ради, ми виконуємо його... Не знаю стосовно "силою", але як мені відомо, поліцейські постукали у двері та чекають адвоката. Те, що він не з'являється на засідання комісії й стало причиною приводу, а поліцейські прийшли його про це сповістити. Він має знати", – сказав співрозмовник.

Згодом Жернаков опублікував відео бесіди з поліцією у присутності адвокатки, де заявив, що комісія Ради не має мандату викликати активістів та інших громадських діячів. А також заявив, що не зможе явитися сьогодні, оскільки не має часу та бажання. Поліцейський запропонував назвати дату, коли активісту буде зручно відвідати засідання ТСК.

"Силою ніхто не вривався – дочекалися адвоката. Наразі я не затриманий. Але ще не вечір, як то кажуть. Повідомлю подробиці", – за підсумками написав Жернаков.

Напередодні він звинуватив ТСК в тому, що вона у червні 2025 року мала "підстелити висновок про неефективність" НАБУ і САП та створити умови для Ради щодо їхнього "знесення". А самі Бужанський та Власенко, за словами активіста, наразі "риють" під важливі інституції, що займаються очищенням системи правосуддя.