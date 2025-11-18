Жернаков заявив, що до нього намагається увірватися поліція та силою доставити на комісію Ради
Співзасновник та голова правління Фонду DEJURE Михайло Жернаков заявив, що Нацполіція намагалася "увірватися" до його будинку та "силою" доставити на засідання тимчасової комісії Верховної Ради України з правоохоронної діяльності. В поліції LIGA.net повідомили, що правоохоронці прийшли сповістити активіста.
18 листопада близько 12: 30 Жернаков повідомив, що представники Нацполіції заявили, що мають офіційний запит від голови ТСК Сергія Власенка та її члена Максима Бужанського "силою доставити" його на засідання комісії о 16:00.
В коментарі LIGA.net у Нацполіції розповіли, що правоохоронці отримали привід від Ради щодо неявки Жернакова на засідання комісії та прийшли сповістити його про це.
"Можемо підтвердити, що є привід від тимчасової слідчої комісії Ради, ми виконуємо його... Не знаю стосовно "силою", але як мені відомо, поліцейські постукали у двері та чекають адвоката. Те, що він не з'являється на засідання комісії й стало причиною приводу, а поліцейські прийшли його про це сповістити. Він має знати", – сказав співрозмовник.
Згодом Жернаков опублікував відео бесіди з поліцією у присутності адвокатки, де заявив, що комісія Ради не має мандату викликати активістів та інших громадських діячів. А також заявив, що не зможе явитися сьогодні, оскільки не має часу та бажання. Поліцейський запропонував назвати дату, коли активісту буде зручно відвідати засідання ТСК.
"Силою ніхто не вривався – дочекалися адвоката. Наразі я не затриманий. Але ще не вечір, як то кажуть. Повідомлю подробиці", – за підсумками написав Жернаков.
Напередодні він звинуватив ТСК в тому, що вона у червні 2025 року мала "підстелити висновок про неефективність" НАБУ і САП та створити умови для Ради щодо їхнього "знесення". А самі Бужанський та Власенко, за словами активіста, наразі "риють" під важливі інституції, що займаються очищенням системи правосуддя.
