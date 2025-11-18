Активист заявил, что к нему пытается ворваться полиция. Правоохранители прокомментировали

Правоохранители пришли известить Жернакова о том, что ВСК Рады по правоохранительной деятельности требует его присутствия на заседании

Михаил Жернаков (Фото: facebook.com/mzhernakov)

Соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков заявил, что Нацполиция пыталась "ворваться" в его дом и "силой" доставить на заседание временной комиссии Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности. В полиции LIGA.net сообщили, что правоохранители пришли известить активиста.

18 ноября около 12:30 Жернаков сообщил, что представители Нацполиции заявили, что имеют официальный запрос от председателя ВСК Сергея Власенко и ее члена Максима Бужанского "силой доставить" его на заседание комиссии в 16:00.

В комментарии LIGA.net в Нацполиции рассказали, что правоохранители получили повод от Рады относительно неявки Жернакова на заседание комиссии и пришли известить его об этом.

"Можем подтвердить, что есть повод от временной следственной комиссии Рады, мы выполняем его... Не знаю относительно "силой", но как мне известно, полицейские постучали в дверь и ждут адвоката. То, что он не появляется на заседание комиссии и стало причиной привода, а полицейские пришли его об этом известить. Он должен знать", – сказал собеседник.

Впоследствии Жернаков опубликовал видео беседы с полицией в присутствии адвоката, где заявил, что комиссия Рады не имеет мандата вызывать активистов и других общественных деятелей. А также заявил, что не сможет явиться сегодня, поскольку не имеет времени и желания. Полицейский предложил назвать дату, когда активисту будет удобно посетить заседание ВСК.

"Силой никто не врывался – дождались адвоката. Сейчас я не задержан. Но еще не вечер, как говорится. Сообщу подробности", – по итогам написал Жернаков.

Накануне он обвинил ВСК в том, что она в июне 2025 года должна была "подстелить вывод о неэффективности" НАБУ и САП и создать условия для Рады по их "сносу". А сами Бужанский и Власенко, по словам активиста, сейчас "роют" под важные институты, занимающиеся очисткой системы правосудия.