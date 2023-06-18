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Донецька область хоче переглянути договір з УПЦ МП щодо Святогірської лаври

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18.06.2023, 11:30
Донецька область хоче переглянути договір з УПЦ МП щодо Святогірської лаври - Фото
Святогірська Лавра (Фото: EPA)

Донецька обласна влада хоче переглянути договір з УПЦ Московського патріархату щодо безстрокового користування Святогірською лаврою, заявив голова ОВА Павло Кириленко в інтерв'ю Укрінформу.

"Усі необхідні документи до Мінкульту і правоохоронних органів ми надали. Там за документами передання майнових комплексів, яке проходило, коли Донеччину ще очолював Янукович, було складним процесом", – сказав він.

Кириленко заявив, що після перемоги України збирається розказати "багато нюансів, як священнослужителі [лаври] поводили себе і яка була ситуація там під час російських обстрілів".

"Ми повинні розуміти, яке лихо несе Московський патріархат з його священнослужителями, які точно не є в повному розумінні цього слова священнослужителями, через яких людина може прийти зі своїми тяготами, проблемами і звертатися до Бога. Там зовсім інша ситуація. Ми багато прикладів маємо, коли були явні факти підтвердження їх співпраці зі спецслужбами Російської Федерації. І це найбільше, що бентежить мене в цьому питанні", – сказав Кириленко.

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Донбас.Реалії раніше писали, що усіма культовими будівлями Святогірської лаври володіє комунальний заклад Донецької обласної ради "Адміністрація державного історико-архітектурного заповідника у м. Святогірську", який надав їх у безоплатне безстрокове користування УПЦ МП.

Ініціював це передання тодішній керівник Донецької ОДА Віктор Янукович.

У 1999 році він визначив, що Слов’янська міськрада має передати УПЦ МП основні родзинки комплексу: Миколаївську церкву на пагорбі, печерну церкву преподобних Антонія і Феодосія, увесь комплекс печерних споруд, нижній та верхній павільйони прочан, східну та західну вежі та Кирило-Мефодіївські сходи.

Восени 2003 року міськрада Слов’янська передала у безстрокове безоплатне користування УПЦ МП усе комунальне майно, що перебувало на території заповідника, а навесні 2004 року – зі створенням лаври – між УПЦ МП та дирекцією заповідника укладені три угоди, що оформлюють те саме безоплатне та безстрокове перебування церкви на території комплексу.

Намісник Святогірської лаври Арсеній не спілкується з журналістами, писали Донбас.Реалії та Німецька хвиля.

Андрій Водяний
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