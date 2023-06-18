Донецкая область хочет пересмотреть договор с УПЦ МП по Святогорской лавре
Донецкая областная власть хочет пересмотреть договор с УПЦ Московского патриархата по поводу бессрочного пользования Святогорской лаврой, заявил глава ОВА Павел Кириленко в интервью Укринформу.
Кириленко заявил, что после победы Украины собирается рассказать "много нюансов, как священнослужители [лавры] вели себя и какой была ситуация там во время российских обстрелов".
"Мы должны понимать, какую беду несет Московский патриархат с его священнослужителями, которые точно не являются в полном смысле этого слова священнослужителями, через которых человек может прийти со своими тяготами, проблемами и обращаться к Богу. Там совсем другая ситуация. Мы много примеров имеем, когда были явные факты подтверждения их сотрудничества со спецслужбами Российской Федерации. И это больше всего смущает меня в этом вопросе", – сказал Кириленко.
Донбасс.Реалии ранее писали, что всеми культовыми зданиями Святогорской лавры владеет коммунальное предприятие Донецкого областного совета "Администрация государственного историко-архитектурного заповедника в г. Святогорске", которое предоставило их в бесплатное бессрочное пользование УПЦ МП.
Инициировал эту передачу тогдашний руководитель Донецкой ОГА Виктор Янукович.
В 1999 году он определил, что Славянский горсовет должен передать УПЦ МП основные изюминки комплекса: Николаевскую церковь на холме, пещерную церковь преподобных Антония и Феодосия, весь комплекс пещерных сооружений, нижний и верхний павильоны паломников, восточную и западную башни и Кирилло-Мефодиевскую лестницу.
Осенью 2003 года горсовет Славянска передал в бессрочное безвозмездное пользование УПЦ МП все коммунальное имущество, находившееся на территории заповедника, а весной 2004 года – с созданием лавры – между УПЦ МП и дирекцией заповедника заключены три соглашения, оформляющие то же самое бессрочное пребывание церкви на территории комплекса.
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