Донецкая область хочет пересмотреть договор с УПЦ МП по Святогорской лавре

Донецкая областная власть хочет пересмотреть договор с УПЦ Московского патриархата по поводу бессрочного пользования Святогорской лаврой, заявил глава ОВА Павел Кириленко в интервью Укринформу.

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"Все необходимые документы в Минкульт и правоохранительные органы мы предоставили. Там по документам передача имущественных комплексов, которая проходила, когда Донецкую область еще возглавлял Янукович, была сложным процессом", – сказал он.



Кириленко заявил, что после победы Украины собирается рассказать "много нюансов, как священнослужители [лавры] вели себя и какой была ситуация там во время российских обстрелов".

"Мы должны понимать, какую беду несет Московский патриархат с его священнослужителями, которые точно не являются в полном смысле этого слова священнослужителями, через которых человек может прийти со своими тяготами, проблемами и обращаться к Богу. Там совсем другая ситуация. Мы много примеров имеем, когда были явные факты подтверждения их сотрудничества со спецслужбами Российской Федерации. И это больше всего смущает меня в этом вопросе", – сказал Кириленко.

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Донбасс.Реалии ранее писали, что всеми культовыми зданиями Святогорской лавры владеет коммунальное предприятие Донецкого областного совета "Администрация государственного историко-архитектурного заповедника в г. Святогорске", которое предоставило их в бесплатное бессрочное пользование УПЦ МП.

Инициировал эту передачу тогдашний руководитель Донецкой ОГА Виктор Янукович.

В 1999 году он определил, что Славянский горсовет должен передать УПЦ МП основные изюминки комплекса: Николаевскую церковь на холме, пещерную церковь преподобных Антония и Феодосия, весь комплекс пещерных сооружений, нижний и верхний павильоны паломников, восточную и западную башни и Кирилло-Мефодиевскую лестницу.

Осенью 2003 года горсовет Славянска передал в бессрочное безвозмездное пользование УПЦ МП все коммунальное имущество, находившееся на территории заповедника, а весной 2004 года – с созданием лавры – между УПЦ МП и дирекцией заповедника заключены три соглашения, оформляющие то же самое бессрочное пребывание церкви на территории комплекса.

Наместник Святогорской лавры Арсений не общается с журналистами, писали Донбасс.Реалии и Немецкая волна.

10 марта 2023 года Минкульт призвал УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net .

. На Почаевскую лавру, где сейчас находится Московский патриархат, претендуют сразу три церкви.

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